– Digitalisering forandrer verden slik vi kjenner den

Det sier eldrebyråd Robert Steen. Mandag 31. januar kan du møte ham på Ullern kultursenter.

Publisert: 27.01.2022 kl 08:49

LILLEAKER: – Den digitale transformasjonen bidrar til å forandre det samfunnet vi kjenner, til noe nytt og fremmed. Akkurat det kan oppleves som skremmende og vanskelig, fortsetter Steen, som har ansvaret for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune.

– Jeg skjønner godt at det oppleves som skremmende, men digitaliseringen har også positive ringvirkninger.

– Som for eksempel?

– Digitaliseringen har gjort samfunnet mer fleksibelt og oss mennesker mer mobile. Det viser seg at en også kan bli mer sosial. Vi deler mer av våre liv og begivenheter vi er en del av, fortsetter Steen og legger til at det sosiale samværet digitalt, har betydd enormt mye for svært mange.

– Spesielt for dem som har måttet bo alene og i karantene på grunn av pandemien.

Data-hjemmehjelpere

Det er MandagsSTOPPEN som nok en gang tar opp spørsmålet om digitalisering og utenforskap. Grunnen er at en del opplever at digitaliseringen skaper avstand. En orker ikke å sette seg inn i alt det nye.

Mandagens tema er: "Gjør digitaliseringen oss hjelpetrengende?"

Under en idédugnad på MandagsSTOPPEN i november 2020 kom det et forslag om at bydelen må begynne å søke etter data-hjemmehjelpere. En ting er at vi kan oppsøke data-legevakter, supportavdelinger eller noe i den retning, men må en snu på det? Bør tjenesten komme hjem til folk?

– Må myndighetene snart ta inn over seg at samfunnet får bruk for en hjemmetjeneste innen digitale tjenester?

– Jeg synes forslaget om data-hjemmehjelpere er en interessant tanke, og jeg vil ta det med meg videre i mine samtaler med bydelene.

I dag ytes datastøtte blant annet på seniorsentre, bibliotekene, frivillige organisasjoner og av familie og venner.

– Det viktigste er at alle innbyggere som ønsker det, har mulighet til å bruke gode digitale løsninger - noe som gjør at hverdagen blir enklere.

Også Senior Norge har tidligere tatt opp temaet om digital hjemmehjelp. Organisasjonen foreslår at kommunene får et lovfestet ansvar for å tilby digital hjemmehjelp.

– Mange ser på digitaliseringen som et gode. Kan du forstå at noe opplever det som en utfordring – og som på et tidspunkt trekker seg unna?

– Selvfølgelig. Jeg tror det er noe grunnleggende i det å være menneske, at vi er tryggere med det vi mestrer og har lært oss enn det nye. Det er det lett å kjenne seg igjen. Samtidig så evner vi ofte også å ta til oss det nye om vi gis tid og kunnskap.

Kontanter og vipps

Det blir mindre bruk av mynter og sedler. Pengene er for lengst blitt plastkort og vipps. Selv mini-bankene i bybildet er mer eller mindre borte. Nå fungerer enkelte butikker, som stedet en kan få tak i kontanter. Inngangsdøren til banken kan også være en dataskjerm, men da er det overføringer det er snakk om.

– De fleste av oss ordner nå våre banktjenester selv enten ved å gå inn på bankkontoen selv eller via vipps. Jeg forstår at for noen blir denne overgangen stor.

– Hva gjør en når en ikke lenger kommer til sine egne penger?

– Du skal selvfølgelig alltid komme til dine egne penger. Men, måten våre penger blir tatt vare på forandrer seg over tid, sier Steen, som godt husker de store kobberfargede 5-øringene som ble kalte «kumlokk».

– Disse lå hjemme på sparegrisen min. Noen ganger - til jul og fødselsdag - fikk jeg en lapp-penge på 5- og 10-kroner, som jeg hadde i skuffen. Så kom tiden med post-sparebankbok hvor 10-kronelappen ble byttet med et frimerke i en liten rød bok.

Bankbok, sjekker og plastpenger

– Jeg husker godt bankbøkene. Nå er også de borte.

Så kom sjekkene.

– Reisesjekkene måtte vi bestille mange uker før vi reiste til utlandet.

Plastkortene overtok arenaen.

– Det var spennende med det første betalingskortet. Nå bruker jeg aldri kontanter mer.

– Det antas at mellom ti og tjue prosent av befolkningen ikke kan benytte seg av digitaliserte tjenester uten hjelp. Eldre utgjør en stor del av disse. Hva er løsningen for denne gruppen?

– Eldre er ikke en ensartet gruppe. De er like mangfoldige som «30-åringer». Jeg tror derfor ikke at en enkel løsning er svaret. Jeg tror det er flere løsninger, som samlet kan bidra til å øke den digitale kunnskapen. Jeg opplever at det ofte er usikkerhet i forhold til mestring, frykt og «maktesløshet». Det kan være utfordrende.

Steen understreker betydningen av å skape arenaer og møteplasser hvor en kan få tilgang til å teste og å lære å bruke den nye teknologien i trygge litt «lekfulle» omgivelser.

Mange barn som vokser opp i dag, lærer å kjenne teknologien gjennom spill og gaming i en tidlig alder.

– Kanskje kan det være en form som også kan passe for å introdusere teknologien overfor den eldre befolkningen?

Ser lyst på fremtiden

– Jeg er en person som ser lyst på fremtiden så jeg er optimist når det gjelder disser utfordringene. Vi er et intellektuelt samfunn, som er kjent for å ta til seg ny teknologi mye fortere enn i mange andre land, sier Steen, som er vokst opp på Bogerud. Der kom den første telefonkiosken i 1964.

– I dag eksisterer den ikke. Nå er det mobiltelefoner eller smarttelefoner i de tusen hjem. Nå er det faktisk mulig å se den en snakker med. Utrolig, sier Steen og viser til facetime på smarttelefonen. Han legger til at de store teknologiske selskapene skaper stadig nye løsninger. Selskapene driver digitaliseringen framover i rekordfart.

– Derfor er det viktig at vi alle er med på å diskutere morgendagens løsninger, sier Robert Steen, som mener at et samfunn med en sterk offentlig sektor kan lykkes med å forme et samfunn hvor digitale løsninger er en naturlig del av livene våre.

Mandag 31. januar kl. 12 kan du komme på Ullern kultursenter og si din mening om det digitaliserte samfunnet vi er en del av.