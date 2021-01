– Dette ville jeg være med på. Derfor tok jeg kontakt, sier Anne Grethe Garaas, pensjonert sykepleier. Hun er en av mange som meldte seg til tjeneste da bydelen ba om hjelp til koronavaksinasjonen.

BYDEL ULLERN: Før jul sendte hun en e-post til administrasjonen og sa at hun ville gjerne være med på vaksinasjonen.

– Allerede dagen etter ble jeg oppringt og ønsket velkommen, forteller 67-åringen, som ble pensjonist i februar i fjor.

– Bydelen har fulgt opp med god informasjon, sier Garaas, som føler at bydelen gjør en meget effektiv jobb med hensyn til å tilrettelegge for å få til en god vaksineringsprosess for alle parter.

Fra sitting til løping

Det var ikke sykepleien som fikk glede av hennes arbeidskraft fra starten av.

– Jeg gikk på BI og tok økonomi og administrasjon. Etter det ble det Gjensidige Forsikring i 25 år.

– Så ønsket du å skifte beite?



– Ja. Så utdannet jeg meg til sykepleier.

Det har hun ikke angret på. Etter endt utdanning ble det noen år på Bærum sykehus før veien gikk til Martina Hansens Hospital, som ble hennes arbeidssted til hun ble pensjonist.



– Det ble litt av en overgang?

– Ja, fra å sitte til å løpe, sier Garaas og smiler før hun skynder seg å legge til at det er ikke bare løping for sykepleierne.

– Men travelt er det, forsikrer Garaas, som er bosatt på Øvre Ullern.

Delt opp i team

Garaas har vært med i vaksineringen i Bydel Ullern fra midten av januar.

– Vi er delt opp i team. Denne uken skal jeg og en til reise hjem til innbyggere, som ikke kan komme til vaksinesenteret, sier Anne Grethe Garaas. Hun forteller at vaksineringen vil ta sin tid fordi det er ikke bare å komme hjem til folk og sette en sprøyte.

– Vi må selvfølgelig også passe på at vedkommende ikke får en reaksjon på vaksinen så vi må bli en stund på hvert sted, sier Garaas, som finner denne oppgaven meget meningsfull.



– Jeg er glad for å være en del av dette, sier Anne Grethe Garaas, som to dager denne uken skal vaksinere hjemme og en dag på vaksinesenteret i Hoffsveien 48 hvor bydelsadministrasjonen holder hus.

– Vi er svært glade for at helsearbeidere har meldt seg til tjeneste, slik at bydelen kan gjennomføre vaksinasjonen på en god måte, sier kommunikasjonsrådgiver Siri Dobloug i Bydel Ullern.

Mange vil være med

– Det var flere som veldig fort tok kontakt for å kunne trå til i denne veldig spesielle situasjonen vi alle står i, fortsetter Dobloug og legger til at det var mennesker med ulike yrkesbakgrunn fra helsetjenesten som tok kontakt – over 20 i tallet.

– Vi holder fortsatt på å vaksinere innbyggere over 85 år, sier Siri Dobloug og opplyser at innbyggere kan bestille gratis transport på telefon 905 93 532 mellom klokken 09.00 og 16.00. Det er Ullern kultursenter som administrerer transporttjenesten. Sjåførene tar kun én i bilen – to hvis en tilhører den samme kohort.



Dobloug opplyser at bydelen har fått tilsendt lister med navn på dem som er over 65 år i bydelen.

– Vi har startet med de eldste over 95 år og tar kontakt når det er tid til vaksinasjon. Vi har fremdeles cirka 370 personer igjen over 85 år. I de tilfeller det er mulig lar vi ektefeller bli vaksinert samtidig, det vil derfor være slik at noen personer har fått vaksinen til tross for at de ikke er blant de eldste.