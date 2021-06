– Dette var helt topp!

Det har vært et tøft år for alle – ikke minst de som bor på sykehjem. Det ville Ullern helselag gjøre noe med. De ville gi beboerne på Ullerntunet en Happy Hour.

Publisert: 15.06.2021 kl 09:25

ULLERNTUNET: – Det er jo bare regn, sa Bettan, der hun stod i høyhælte sølvsandaler med mikrofon i hånden og pianist Petter Anton Næss ved siden av seg, mens regnet høljet ned.

– Jeg synes dette er så meningsfylt, og har man fått en sangstemme, må man jo bruke den til å glede andre!

En våt drøm

På balkonger, og under tak i bakhagen på Ullerntunet sitter, står og danser beboere, mens Bettan synger «La det swinge» og andre klassikere.

Det skulle ikke regne. Rita Hartford, som er ledere for Ullern helselag hadde sett for seg sol og sommervarme når Elisabeth Andreassen – Bettan – skulle synge for beboerne på Ullerntunet. En konsert Rita og helselaget har jobbet lenge for å få til. Men Yr viste noe annet denne junidagen. Rita Hartford hev seg rundt, kjøpte inn regnponchoer og fikk satt att opp telt.

Og så sto Bettan der og sang «En våt drøm…».

(Saken fortsetter under bildet.)



Bettan (t.v) sammen med Rita Hartford (i midten), leder av Ullern helselag, og Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Happy Hour

Siden nedstengningen i mars i fjor har de strenge smittetiltakene ført til isolasjon for mange eldre, og i sykehjem har mangel på fysiske, psykiske og sosiale stimuli gitt betraktelig redusert livskvalitet hos en sårbar gruppe over tid. For å møte et etterlengtet behov vil Ullern helselag arrangere «happy Hours» på Ullerntunet; en konsertrekke for beboere på Ullern sykehjem og helsehus. I tillegg til en musikalsk opplevelse skal det serveres mat og godt drikke. Mandag var det pizza på menyen.

Elisabeth Andreassen kjenner godt til Ullernhjemmet – og Ullern, der hun og familien har bodd i mange år. Hun synes det er veldig bra at det skjer ting som gir beboerne glede i hverdagen, og synes ikke det var vanskelig å si ja til dette opplegget. Selv om været kunne vært bedre.

Penger fra Stiftelsen DAM

– Dette var helt topp, sier Bjørn Ulriksen. Han er beboer på Ullerntunet og sitter i rullestol. Under hele konserten har han sittet og klappet og sunget med fra balkongen utenfor avdelingen sin, sammen med flere andre. Bettan har vinket opp til dem.

Konsertene har Ullern helselag har fått støtte til å arrangere, fra Stiftelsen DAM, gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. Prosjektet heter «Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre»

– Dette er det rareste opplegget jeg har vært med på, men det er gøy, smiler Bettan, som sang så det ga gjenlyd i hele nabolaget. At det regner, stoppet ikke henne.

– Det er jo bare vann. Og vann må vi ha. Og jeg liker å gjøre ting som er litt utenfor boksen, sier hun.