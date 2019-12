Det lå an til at bydelsutvalget i Bydel Ullern i sitt budsjettmøte 19. desember. måtte kutte i budsjettet. Det slapp de fordi Oslo bystyre bestemte i sitt budsjettmøte i desember, å øke bevilgning til bydelene. Bydel Ullern fikk 4,1 millioner ekstra. Det lå an til et kutt på rundt 2 millioner kroner.

Publisert: 25.12.2019 kl 14:15

BYDEL ULLERN: – Dette var en gavepakke, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten til Akersposten.

– Du har bruk for pengene?

– Ja, så absolutt.

– Hva går pengene til?

– Flere ting. Vi kommer blant annet til å satse mer på velferdsteknologi. Vi skal ansette en i full stilling på dette området for å øke kompetansen i bydelen, men også kunnskapen til både brukere og pårørende. På den måten kan flere få hjelp, sier Joten, men legger til at den økonomiske situasjonen vil bli krevende også kommende år.

Hjelp og til rett tid

Tablettdispensere er ett viktig hjelpemiddel og hvor velferdsteknologien oppleves som et godt hjelpemiddel.

– Da får en tatt tabletten til rett tid. Enkelte ganger er det avgjørende at det er til et helt nøyaktig tidspunkt.

GPS er også et teknologisk hjelpemiddel. Da «ser» en hvor folk er.

– Slike blir det også flere av, men en må ønske å ta i bruk slike hjelpemidler. Det er ikke noe som blir tvunget på en, understreker Joten.



– Vi vil også tilby flere trygghetsalarmer.

Elektroniske dørlåser kommer også.

– Vi skal begynne å teste ut også dette.

Trygghet for alle

– Folk skal føle seg trygge, sier Joten. Hun kan ikke få sagt det ofte nok. Det er en bærebjelke i alt hun arbeider med – enten det er utad overfor innbyggerne eller innad i «eget hus». Hun har ansvaret for rundt 1000 ansatte.

– Jeg er stolt over alt det forebyggende arbeidet som gjøres i bydelen. Det samme gjelder for alt det de frivillige bidrar med.

Sykefraværet blant de ansatte i bydelen, har gått ned. Hun er stolt over det. Bydel Ullern ligger på topp i Oslo når det gjelder at folk er på jobb. Det betyr at det er et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet blant de ansatte i Bydel Ullern har de siste årene hatt en fallende kurve.



– Det betyr at vi kan få bedre kvalitet på tjenestene vi leverer. Det er veldig bra.

Joten vet at de frivilliges arbeid er gull verd. Noe av det nye dette året er en app. Nyby-appen. Her kan innbyggerne be om hjelp – for eksempel om følge til butikk eller lege. Frivilligsentralen er bindeleddet mellom innbyggerne og de frivillige, som har meldt seg til tjeneste.

Flere nye

Kultur- og oppvekst-avdelingen i Bydel Ullern får ny avdelingsdirektør 1. februar.

– Det er Stine Fritz Hals, som skal overta etter Lennart Hartgen.

Hals er 45 år og bor i Bydel Ullern. Hun har bakgrunn innen oppvekstområdet samt pleie- og omsorgsfeltet. I dag arbeider hun i Bydel Stovner.



I høst begynte Siri Dobloug som ny informasjonsrådgiver. Hun hadde med seg god erfaring fra Oslo kommune. En viktig ballast.

– Kommer Nyhetsbrevet tilbake?



– Ja. Nyhetsbrevet skal opp og stå igjen. Det er viktig at bydelen har god kommunikasjon med innbyggerne.

Dette må innbyggerne selv melde seg på for å få.

Flere i arbeid

– Vi må få flere i arbeid. Dessverre har vi også i år en økning når det gjelder antall personer som kommer over på nav, sier Joten.

Enkelte har noen helseutfordringer som gjør inntreden i arbeidslivet litt mer krevende.

– Det er beklagelig at vi har en vekst på dette området, sier Joten, som legger til at også i de foregående årene var det en økning.



– Vi ønsker å få flere ut i arbeidslivet. De som får støtte fra nav, ønsker også å komme seg i jobb. Vi har felles interesser, sier Joten.

Bydelsdirektøren mener at en må kunne finne fram til gode løsninger også her fordi uvirksomhet og passivitet, ikke er svaret.

– Vi må bli flinkere med hensyn til at folk kan få brukt sin rest-arbeidsevnen.

Klare seg selv

Bydelsdirektøren er ikke i tvil om at de aller fleste av oss liker å klare seg selv – uansett alder og livssituasjon.

– Skal den enkelte og samfunnet som helhet lykkes, må det skapes sosiale relasjoner i ulike sammenhenger.

Det er en viktig forutsetning for å klare seg selv og bidra til fellesskapet. Enten en er ung eller gammel er det å være i en sosial sammenheng viktig både for den fysiske og psykiske helsen. Arbeid er viktig, men også andre møteplasser. Det motvirker blant annet ensomhet og isolasjon – og dermed dårlig helse. Samhandling med andre mennesker, gjør oss godt.

Høytid og ensomhet

– Vi vet at høytider kan være tøffe for mange, sier Joten og peker på at ensomhet og isolasjon er virkeligheten for både unge og gamle i en høytid hvor verden rundt hele tiden fremhever gleden ved å være sammen med familie og venner.

I disse førjulstider blir det å reise hjem til jul, ha det godt sammen med nære og kjære, hauset opp på en måte som gjør at de som faller utenfor kan oppleve en større sorg enn i dagliglivet. Dette gjelder folk i alle aldre.



– Vi vet at ungdommen har mange venner på facebook, men vi vet også at mange av dem har problemer med å møte andre ansikt til ansikt, sier Joten, som oppfordrer folk til for eksempel å invitere naboen inn til en kopp kaffe eller andre måter å vise omtanke på.

– Vi må bli flinkere til å ta vare på hverandre både i høytider og i det daglige, sier Joten.

Stadig oftere blir ensomhet og isolasjon hos unge mennesker, tatt opp og belyst i media. Det samme gjelder for eldre som sitter alene julekvelden og som ikke har valgt det selv.

Ung Arena Vest

– Jeg er veldig glad for at Ung Arena Vest åpnet sine dører i høst. Her kan ungdom droppe innom å få noen å snakke med. Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter er viktige møteplasser for dem over 60 år.

Bydelsdirektøren er klar over at mange unge sliter og at de utsettes for et stort press for å lykkes. Belastningen kan bli vel stor og noen trenger å snakke med andre – både jevngamle og voksne.



– I år har vi fått en egen ungdomslos i bydelen. Hun holder til på Stoppestedet og skal være behjelpelig og lose de unge. Det er en styrking av tilbudet til den unge garde.

Flere får hjelp

Bydelsdirektøren uttrykker stor glede over at stadig flere får hjelp i forbindelse med psykiske utfordringer.

– Vi har opprettet FACT-team dette året og tilbakemeldingene er gode.

– Hva står FACT for?



– Det betyr at folk får fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling. Her samarbeider vi med de vestlige bydelene og Diakonhjemmet, sier Joten og legger vekt på at ulike yrkesgrupper samarbeider for å få det best mulige resultatet for dem den psykiske helsen er en utfordring for.

– Flere har sammensatte problemer så derfor må ulike arbeidsgrupper jobbe sammen.

Arbeidsmiljøloven

Flere medier melder om de mange brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene i Oslo kommune.

– Sykehjemmet i Silurveien, står på 3. plass på verstinglisten. Det er ikke bra?



– Nei, det er det ikke, men det viser seg at det er ikke så mange brudd som det ser ut som.

– Hvordan kan det ha seg?



– Det har å gjøre med at det er mange registreringsfeil.

– På hvilken måte?



– Vi har ikke vært flinke nok til å gjøre det på korrekt måte så vi snakker om svært mange feilregistreringer, sier Joten. Når det ble ordnet opp i dette, gikk antall brudd ned fra rundt 500 og til ca. 100 i Bydel Ullern.

Bydelsdirektøren gjør oppmerksom på at sykehjemmene er ikke underlagt Bydel Ullern, men derimot Sykehemsetaten i Oslo kommune.

Ett brudd er ett for mye

– Men ett brudd er ett for mye. Være ikke i tvil om det. Ingen skal planlegge for brudd på arbeidsmiljøloven. Slik kan vi ikke ha det, men vi snakker her om at vi arbeider med mennesker.

– Hva mener du med det?



– En kan ikke bare gå fra et menneske som trenger hjelp bare fordi en har brukt opp arbeidstiden. Et slikt samfunn vil vi ikke ha. Det vil i alle fall ikke jeg være med til, men det blir registrert som brudd på arbeidsmiljøloven.

Hva slags samfunn vil vi ha?

Arbeidsmiljøloven er laget for å beskytte arbeidstakerne – og loven skal etterleves. Men er loven et direkte hinder for at de ansatte skal kunne leve fleksible liv?

– Skal loven følges til punkt og prikke vil for eksempel det å bytte vakter, by på problemer, sier Marie Anbjørg Joten og legger til at loven også kan skape begrensinger for de ansatte.



Det å kunne bytte vakter, være fleksible, slik at ansatte kan delta i sammenhenger som er viktig for dem, så kan det kollidere med arbeidsmiljølovens regide bestemmelser. Spørsmålet som reiser seg, er; hvordan får vi fleksibilitet og lover og regler til å gå hånd i hånd? Noe som kanskje vil bli diskutert i det ti-året som ligger foran oss?