– Dette vakre og tradisjonsrike hotellet skal skinne igjen

376 rom, 1500 kvadratmeter treningssenter og spa og konferanseavdeling med kapasitet på 1200 personer. Sommeren 2022 åpner tradisjonsrike Scandic Holmenkollen Park i ny og moderne drakt.

Publisert: 01.02.2022 kl 10:14

HOLMENKOLLEN: Renoveringen av hotellet skjer i regi av Eiendomsspar, Rica Eiendom og Scandic, og når det åpner i juni 2022 skal både tradisjon og moderne løsninger forenes og kapasiteten økes betydelig. Totalt er det cirka 36.000 kvadratmeter som renoveres, og antallet senger økes med 304.

Hotellet på toppen av Oslo vil bestå av 376 fantastiske rom og suiter, hvor av 27 skal ligge i det unike Dragebygget. Den moderne konferanseavdelingen vil ha en kapasitet på inntil 1200 personer, og i tillegg vil hotellet by på en ny à la carte-restaurant og bar, en velfylt vinkjeller og en spaavdeling med svømmebasseng. Den som ønsker å trene, kan boltre seg på 1100 kvadratmeter med treningsfasiliteter.

– Her blir det noe for alle. Hotellet ligger perfekt til for de som er glade i naturopplevelser, og utsikten over byen og fjorden er unik. Her kan man trene og benytte seg av velværefasiliteter, eller rett og slett bare droppe innom for en matbit sammen med venner eller partneren, sier hotelldirektør Kristian Fredrik Mehus.

Unikt hotell

Scandic Holmenkollen Park, som ligger bare et steinkast unna verdens mest kjente hoppbakke, har en unik og spennende historie som strekker seg over 127 år. Historien skal dyrkes og foredles når hotellet nå skal få et nyere og mer moderne uttrykk.

– Dette er byhotellet i skogen, det er nasjonalhistorie, det er storstuen på toppen av Oslo. Det er kunsthistorie på veggene og flott arkitektur. Det finnes ingen andre hoteller som Scandic Holmenkollen Park, og nå gleder jeg meg stort til å åpne dørene for publikum, sier Mehus – og legger til at de sikter seg inn mot både lokale, nasjonale og internasjonale gjester.

Scandic Holmenkollen Park strekker seg over ni bygg, og ett av de som nå får en omfattende «makeover» er hovedbygget. Lobbyen og à la carte-restauranten vil utgjøre senteret i bygget, og med en stor, åpen peis vil dette være et naturlig samlingssted for gjestene. Hotellets unike historikk og mange kunstskatter vil også løftes frem.

Storbyhotell ved marka

– Her vil man finne eventyrlige veggtepper av Gerhard Munthe og malerier man ellers måtte oppsøkt Nasjonalgalleriet for å oppleve. Historien og kunsten vil spille en viktig rolle i det nyrestaurerte hotellet, og forteller den fargerike historien til et hotell som har blitt oppsøkt av noen av verdens største kunstnere opp gjennom, sier Mehus – og trekker frem Edvard Diriks bilde «Seterhytte i Nordmarka» fra 1888.

– Dette er et unikt bilde som har hengt her på hotellet i over 100 år, og før det på Holmenkollen Turisthotell. Det representerer på mange måter hotellets DNA, og er én av få gjenstander som ble reddet ut fra brannen i 1895. Det vil få en fremtredende plassering i hovedbygget, og på samme måte som seterhytten på bildet, skal Scandic Holmenkollen Park være et behagelig og trygt sted å søke ly, fortsetter han.

Det er også knyttet store forventninger til renoveringen av Dragebygget, som regnes som et av hovedverkene innen norsk dragestil. Den arkitektoniske perlen skal, i tillegg til å romme toppmoderne konferansefasiliteter, blant annet inneholde 27 fantastiske rom og suiter og en vinkjeller. Til sammen skal tilbudet og alle de ulike elementene bidra til å gjøre Scandic Holmenkollen Park til et unikt og kontinentalt storbyhotell helt oppe ved grensen til marka. Nærheten til naturen og den eksepsjonelle utsikten gir byggene og opplevelsen en helt spesiell ramme.

– Det å bo her skal være en opplevelse man ikke får noe annet sted. Dette vakre og tradisjonsrike hotellet skal skinne igjen. Vi skal sørge for at gjestene vil forelske seg i det unike produktet vi er i ferd med å skape, sier hotelldirektøren.

Scandic Holmenkollen Park åpner i juni 2021.