Lan Marie Berg svarer om vei:

Utvidelse av veien nord for Peder Ankers plass skal visstnok stå ferdig før masseutkjøringen fra tunnelen ved Bogstad starter, men svaret fra byråd Lan Marie Berg (MDG) forvirrer.

Publisert: 31.03.2021 kl 18:03

BOGSTAD: Akersposten har i flere omganger skrevet om utvidelse av Sørkedalsveien nord for Peder Ankers plass, der hvor stubbene etter den gamle alleen står. Detaljreguleringen for prosjektet ble vedtatt av bystyret i 2016.

4 400 lastebilpasseringer

Nærmest årlig har Camilla Wilhelmsen stilt byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, spørsmål om fremdrift i saken, særlig fordi massetransport i forbindelse med tunneldriften fra badeplassen ved Bogstadvannet mot Røa nærmer seg. Vann- og avløpsetaten skriver i den forbindelse i planprogrammet:

Trafikalt er strekket fra anleggsområde ved Skuggen og ut til Røakrysset det mest konfliktfylte veistrekningen i prosjektet. Veibanen er smal, spesielt i den gamle alleen mellom Bogstad camping og golfbanen. Her er det også en del direkte avkjørsler. Dette vil være eneste mulige adkomst inn til anleggsområdet ved Skuggen, og all anleggstrafikk vil måtte trafikkere denne strekningen.

Dette er inngangen til Sørkedalen med hundrevis av syklister og rulleskiløpere. I ett års tid vil det være rundt 4 400 lastebilpasserineger i denne trange delen av veien. Dermed er det viktig at den vedtatte reguleringen for denne delen av Sørkedalsveien, med utvidet veibane, blir gjennomført.

- Det er nå tre år siden byråd Berg i svar til meg skrev at det haster å få utbedret denne veistrekningen, og at hun hadde bedt Bymiljøetaten om å prioritere arbeidet. Jeg er overrasket og skuffet over at arbeidet med denne farlige veistrekningen tydeligvis ikke prioriteres i det hele tatt, sier Camilla Wilhelmsen (Frp), som sitter i bystyrets Samferdsels- og miljøutvalg.

Vil det stå ferdig?

I utvalgets møte 3. februar i år tar Wilhelmsen på nytt opp spørsmålet om fremdrift:

Kan byråden bekrefte at uttransport av masser fra tunnelboringen i forbindelse med ny vannforsyning ikke starter opp før de 300 meterne over Peder Ankers plass er utbedret?

Til dette svarer Lan Marie Berg i et notat 29. mars i år:

Bymiljøetaten planlegger at selve veioppgraderingen i sitt prosjekt i Sørkedalsveien nord for Peder Ankers plass skal ferdigstilles før massene fra tunneldriving skal transporteres. Etaten jobber for å få til byggestart i løpet av sommeren og for å få ferdigstilt veien før uttransport starter. Det vil uansett tilrettelegges en midlertidig vei i anleggsperioden som sikrer fremkommeligheten for trafikken. Dersom det ikke oppstår forsinkelser, vil arbeidet starte opp sensommeren 2021 og ferdigstilles våren/sommeren 2022. Antatt oppstart av massetransport i forbindelse med forbedret vannforsyning i Holmenkollen/Voksenkollen er januar/februar 2022, og perioden vil vare omtrent ett år. Byggestart for oppgradering av Sørkedalsveien nord for Peder Ankers plass avhenger blant annet av godkjent rammesøknad fra Plan- og Bygningsetaten, dispensasjon fra Kulturminneloven fra Byantikvaren og samarbeid med campingplassen om tilgang til grunn i byggeperioden. Disse usikkerhetene kan påvirke fremdriften i prosjektet.

Svaret reiser flere spørsmål

Wilhemsen reagerer på svaret der det står at Bymiljøetaten planlegger at veioppgradering skal stå ferdig før massetransport, når det i samme svar kommer frem at den vil være ferdigstilt vår/sommer 2022, samtidig som massetransport starter januar/februar 2022. Det betyr i så fall at arbeidet med veiutvidelse og massetransport skjer i samme tidsrom fra januar/februar 2022.

- Svaret fra byråden reiser flere spørsmål enn det gir svar. Dersom ikke Bymiljøetaten har kommet lenger enn at man enda ikke har fått godkjent rammesøknad fra plan- og bygningsetaten eller dispensasjon fra kulturminneloven, så ser det mørkt ut for byggestart på sensommer. Jeg har lett etter saken i saksinnsyn hos etaten, og finner den faktisk ikke. Jeg håper at det er en logisk forklaring på dette, og at den er registrert annet sted enn på Sørkedalsveien eller Peder Anker plass. Uansett kommer jeg til å stille spørsmål om dette på neste utvalgsmøte, som er rett over påske. Dersom byggesaken ikke er påbegynt, vil jeg kalle det en skandale, sier Wilhelmsen.

Stiller flere spørsmål

Akersposten har på bakgrunn av svaret til Lan Marie Berg bedt Bymiljøetaten redegjøre for status i saken om veiutvidelse.

Samtidig har Akersposten bedt Vann- og avløpsetaten om å redegjøre for byrådens utsagn:

Det vil uansett tilrettelegges en midlertidig vei i anleggsperioden som sikrer fremkommeligheten for trafikken.

I og med at det i plangrunnlaget ikke står noe om at VAV vil tilrettelegge en egen anleggsvei langs Sørkedalsveien frem mot Peder Ankers plass, så er dette nytt i saken. Derimot skal VAV i henhold til plansaken bygge en anleggsvei fra parkeringsplassen ved badeplassen på Bogstad, gjennom skogen og opp til tunnelinnslaget. Denne har ingenting med fremkommeligheten for trafikken i Sørkedalsveien å gjøre.

