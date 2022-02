Dette skjuler seg bak presenningen

I lengre tid har den store bygningen i Lilleakerveien 2 vært dekket av en stor hvit presenning. Hva skjuler seg egentlig bak? Vi kan nå avsløre at her skjer det en historisk gjenskapning. Det er altså ikke bare oppussing av den gamle fabrikkbygningen, men en bygning som om noen måneder vil fremstå slik den gjorde da det var noe helt annet enn kontorer innenfor de solide murveggene.

Publisert: 19.02.2022 kl 08:18

LILLEAKER: Dette bygget tilhørte Lysaker Kemiske Fabrik, og her produserte man svovelsyre. Her var store ovner som brant svovelkis under ekstrem varme – cirka 1600 grader, for å fremskaffe svoveldioksid som blandet med vann ble til svovelsyre.

Lysaker Kemiske solgte sin virksomhet til Borregaard i 1969 – 110 år etter at de startet opp her nederst ved Lysakerelven. Noe av produksjonen fortsatte her også etter 1969, men i 1987 var det helt slutt for virksomheten.

Siden den gang har området blitt restaurert for kontorer – et arbeid som Mustad eiendom har tatt hånd om etter at de i 2017 kjøpte området for 1,2 milliarder kroner. Nå pusser de altså opp det gamle svovelsyre-huset, og det gjenskapes som det så ut en gang i tiden. Til og med navnet dukker opp igjen – nemlig Lysaker Kemiske Fabrik.

Innvendig ser det derimot ganske annerledes ut. Markedsdirektør Herman Dyrø i Mustad Eiendom forteller at de har flere interessenter som leietagere.

– Vi har allerede leid ut 1. etasje til Hertz, og vi forventer å få på plass flere med det første. Dette blir et flott bygg, og det bør det også være der det ligger sentralt ved innkjøring fra E18 mot Lilleaker.

Bygget ventes på stå ferdig i sin nye påkledning en gang i løpet av sommeren.

Sik blir det i løpet av sommeren - omtrent slik den gamle industribygningen så ut. Til og med navnet Lysaker Kemiske Fabrik er på plass igjen.