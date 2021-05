Dette skjer ved Husebyjordet de neste månedene

Mye skal skje ved Husebyjordet de neste månedene, og prosjektet jobber for å få tiltakene på plass til skolestart. Her er oversikten over hva som skal skje.

HUSEBY: I løpet av de siste månedene har sprengningsarbeidet kommet i gang for fullt ved Husebyjordet. Nå blir tunnelen cirka fem meter lengre for hver sprengning, og arbeidet foregår et titalls meter under bakken nær FO-bygget. De siste månedene har også byggebrakker og verkstedstelt kommet på plass, og trafikkvakter står morgen og ettermiddag ved nærmeste kryss.

De neste månedene ferdigstilles en rekke tiltak som mange i lokalområdet har ventet på. Kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten, Anine Falsen, sier at prosjektet jobber for og håper å ha alle tiltakene på plass til skolestart høsten 2021.

Ny gang- og sykkelvei til fellesferien

Prosjektet jobber med å bygge en ny gang- og sykkelvei som går i en undergang ved utkjøringen fra anleggsområdet. Dette er et viktig tiltak for trafikksikkerheten, understreker Falsen.

Arbeidet med gang- og sykkelveien ved Sørkedalsveien langs Husebyjordet er helt i sluttfasen, men ferdigstillelsen er noen uker forsinket.



– En viktig årsak er at vi venter på en større leveranse, og her er det forsinkelser. Vi håper nå at vi kan åpne gang- og sykkelveien i juli, sier Falsen.

Asfaltering og vaskeanlegg for kjøretøy

Anleggsområdet vannes jevnlig, og Sørkedalsveien ved Husebyjordet vaskes flere ganger daglig, men det skal bli bedre. Når anleggsplassen har fått asfalt og hjulene på kjøretøy kan rengjøres i vaskeanlegg før man kjører ut på veien, vil det gi mindre støv og skitt fra anleggsarbeidet.

– Vi må vente med å etablere vaskeanlegg inne i tunnelen til vi også har asfaltert anleggsområdet, ellers har det liten effekt, sier Falsen.



Hovedårsaken til at området ennå ikke er asfaltert, er at det fortsatt pågår arbeid med å opparbeide anleggsområdet. Når asfalteringsarbeidet starter, vil selve arbeidet ta kort tid. Prosjektet håper å være ferdig med hoveddelen av asfaltarbeidet til skolestart.

Skal bygge utkjøringsfelt i Sørkedalsveien

En annen ting som skal skje i løpet av sommeren, er at Sørkedalsveien skal bygges om, med to nye felt for inn- og utkjøring til Husebyjordet. Dette vil bidra til bedre trafikkflyt. Omleggingsarbeidene planlegges i løpet av sommeren, når færre er på jobb og det er mindre trafikk.

– Noe arbeid har allerede startet, og ombyggingen i Sørkedalsveien vil etter planen være ferdigstilt til skolestart.

Høyspentkabler mellom Husebyjordet og Røa trafostasjon

For å ha nok strøm til prosjektet, skal det legges en ny høyspentkabel fra Røa trafostasjon til anleggsområdet på Husebyjordet. Høyspentkabelen skal legges i bakken. Det samme gjelder en høyspentkabel som går i luften ved jordet i dag.

– Kabelen fra Røa trafostasjon til Huseby gjør blant annet at vi kan bore med tunnelboremaskin hundre prosent elektrisk. Alternativet ville vært dieselaggregater med et enormt lokalt CO2-utslipp. Omleggingen av kabelen bidrar også til å styrke strømnettet, noe som kommer lokalområdet til gode, sier Falsen.



De første arbeidene starter i siste halvdel av mai. I forbindelse med legging av kabel fra Røa trafostasjon til Husebyjordet, skal det graves en grøft langs gangtraseen i Mærradalen.

– Undergangen ved T-banen og ved Sørkedalsveien kommer til å bli stengt i noen uker i forbindelse med arbeidet, men vi kommer til å skilte alternative ruter i perioden det gjelder, opplyser kommunikasjonsrådgiveren.

Hun understreker at det er viktig for prosjektet å gjøre arbeidet så skånsomt som mulig for nærmiljøet, og at det er stort fokus på å bli ferdige så raskt man kan, forhåpentligvis før prosjektet tar sommerferie i midten av juli. En del av etterarbeidene i området vil skje etter fellesferien, men prosjektet har som mål å være ferdig i god tid før skolestart.

