Dette skjer på CC Vest nå

Nye hygienetiltak, egen handletid for risikogruppen og tydelige oppfordringer til kundene. Slik sikrer CC Vest en trygg handel.

Publisert: 26.03.2020 kl 15:35

– Det skal, som alltid, være trygt å handle på CC Vest, sier Herman Dyrø i Mustad Eiendom. Han forteller at senteret treffer tiltak langt utover det som er krevet og forventet fra helsemyndighetene. Butikkene har ikke bare gjort nødvendige hygienetiltak, de har også utvidet og tilpasset sitt tilbud for å kunne levere tjenester som kan være til hjelp i denne spesielle tiden.

Hold avstand, og hold til høyre

I disse tider er det viktig at man overholder den anbefalte avstanden på 2 meter, også inne i butikk og i kassekøen.

– Hold til høyre når du er inne på senteret, oppfordrer Dyrø. «Høyrekjøring» er en enkel måte å unngå for tette passeringer. Dette gjelder også inngangspartiene, påpeker han.

Oppfordrer folk til å tenke litt annerledes

I tillegg blir lørdagen på CC Vest annerledes fremover. Det oppfordres til å ikke ta med hele familien på handletur på lørdager, i tillegg til å planlegge handelen godt. Senteret holder åpent med nye midlertidige åpningstider fra 10-18.

– Dette er tiden for å utfordre egne vaner og se om man kan legge handelen litt utenom de mest hektiske periodene, sier Dyrø. Med sunn fornuft og god planlegging kan alle bidra til at det blir tryggere for alle, sier Dyrø.

Offensive hygienetiltak

For å bidra til å begrense spredning av koronaviruset iverksatte Mustad og CC Vest svært tidlig en rekke ekstraordinære tiltak. Strategien de følger er den samme, enkle.

– Føre-var-prinspippet ligger til grunn for alt vi gjør, vi skal hele tiden ligge i forkant av de krav og forventninger både helsemyndighetene og våre kunder har, sier Herman Dyrø.

CC Vest har utplassert dispensere med hånddesinfiseringsmiddel på hele senteret og desinfiserer fortløpende alle flater som folk kan ha vært i kontakt med, handlevogner og -kurver, kortterminaler, dørhåndtak og heisknapper. Den siste uken har CC Vest fått tak i et nytt desinfiseringsmiddelet som er aktivt virkende i inntil 3 timer etter at det er påført de ulike harde flatene. Drikkefontener og berøringsskjermer er skrudd av.

Alle kontaktflater desinfiseres jevnlig av hverdagsheltene som står for den ekstraordinære rengjøringen på senteret.

Oppfordrer til ansvarlig handel

For å minne alle som besøker senteret på hvordan de kan beskytte seg selv og andre, er det satt opp tydelig informasjon rundt omkring på senteret.

– Vi oppfordrer alle til å holde avstand, også̊ i kassen, desinfisere hendene - på̊ vei inn og ut og ta på minst mulig, forteller Dyrø. Samtidig er det veldig viktig at alle respekter karantenereglene.

Se Kristian desinfisere handlevogner med desinfiseringsmaskin (video):

Kristian Vestergaard på CC Vest desinfiserer fortløpende handlevogner og -kurver med en industriell desinfiseringsmaskin.

Ekstra tiltak for kunder i risikogrupper

– CC Vest har alltid vært et senter for alle og i denne spesielle perioden sørger vi for å ivareta de mest sårbare, sier Dyrø. Meny på CC Vest holder før-åpent slik at de over 65 år og de med kronisk sykdom får en helt egen time mellom åtte og ni, slik at de kan få handle i fred.

– På morgenen er butikken nyvasket, og de andre butikkene åpner ikke før kl. 10, så det vil derfor ikke være noen andre kunder på senteret, sier Christer Thorne som er butikksjef på Meny CC Vest. I tillegg har det blitt montert pleksiglass foran kassene, som et tiltak for å beskytte både ansatte hos Meny, og kundene.

Fredrik Herbst Haukland på CC Vest, setter opp informasjon som minner alle som besøker senteret på hvordan de kan beskytte seg selv og andre.

Flere butikker tilbyr hjemlevering

Flere butikker tenker nytt for å kunne tilrettelegge for kunder som må holde seg hjemme. Hvis det klør i fingrene etter å begynne og strikke, eller du er tom for garn, kan Ariadne Garn nå levere strikketøy og garn til deg som bor i Bærum øst eller på Oslo vest. Klær kan du også få plukket ut og sendt hjem, det skjer gjennom Instagramprofilen @zant_ccvest på direktemelding. Er du sulten? Da kan du glede deg over at Mats&Martin og Niwa kjører maten hjem til deg og du betaler med Vipps, helt kontaktløst. Mester Grønn leverer også blomster på døren.

De ulike tilbudene om hjemlevering og andre tiltak butikkene bidrar med, kan du se på CC Vest sin hjemmeside: ccvest.no eller på Facebook-siden til senteret.

«Uten mat og drikke, duger helten ikke» På onsdag delte senterledelsen ut lunsjbokser til alle som var på jobb.

Dugnadsånd blant CC Vest-ansatte

Under koronautbruddet har det vært spesielt viktig å ta vare på de ansatte på senteret.

– Jeg er imponert over hvor langt flere mange av medarbeiderne på CC Vest strekker seg for å hjelpe til der de kan. Det er en positiv ting midt i alt dette, at det kryr av fine tiltak og dugnadsånd, som for eksempel lunsjutdeling til alle på senteret. Både Åpent Bakeri, Baker Hansen, Olivenlunden, Meny og Mats&Martin bidro til innholdet i lunsjboksene, forteller Heidi J. Larsen, markedssjef på CC Vest.

– Det gledelige med det som skjer nå på CC Vest, er at vi opplever et sterkt samhold på senteret. De som står i butikk opplever å bli heiet på av kundene, og flere har fått blomsterbuketter overlevert, sier senterleder Celine Waldjac. – Ekstra gøy er det å se at alt det vi nå gjør, faktisk bidrar til at butikkene som en periode var stengt, nå faktisk har begynt å åpne igjen, for det er jo utrolig viktig at vi holder hjulene i gang, avslutter hun med stor optimisme i stemmen.