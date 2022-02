Dette skjer med Smestad

Mange er spent på hva som vil skje med småhusbebyggelsen på Smestad når området skal reguleres. Her er planene for det videre arbeidet, som er sterkt forsinket.

Publisert: 18.02.2022 kl 11:35

SMESTAD: Arbeidet med områderegulering Smestad går over i en ny fase etter at planprogrammet ble vedtatt. I beste fall, eller i vesrte fall - alt ettersom man ser det, så vil et vedtak av en områdeplan tidligst skje i andre halvår 2024. I mellomtiden kan mye skje.

Se det vedtatte planprogrammet ved å følge denne linken

Kommunevalget i 2023 vil høyst sannsynlig bestemme skjebnen til småhusområdet på Smestad og andre steder. Situasjonen i rådhuset er som kjent, at det er et knapt flertall for at Smestad skal utvikles med bymessig fortetting. Folkeveksten er også kraftig nedjustert i forhold til det som lå til grunn for vedtaket av Kommuneplan 2015. Det kan også få betydning for fremtidig vurdering av dette området.

Like før jul ble planprogrammet for områderegulering for Smestad fastsatt. Plan- og bygningsetaten starter opp igjen det videre arbeidet med områdereguleringen til høsten dette året.

Saken fortsetter under bildet. Klikk for større versjon.

SONER: Illustrasjonen viser soner som vil få ulik grad av fortetting og vern. Ill.: Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten skriver i en pressemelding:

Planprogrammet for områderegulering Smestad er nå fastsatt, den 20.12.21. Et planprogram som er fastsatt både av Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten, er en forutsetning for en områderegulering. Planprogrammet inneholder mål for planarbeidet, medvirkningsopplegg og hvilke temaer som skal undersøkes og konsekvensutredes. – Nå har vi et nødvendig og godt grunnlag på plass for å jobbe videre med områdereguleringen fra høsten av. Det sier Torben Skytte, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten. Med et fastsatt planprogram vil Plan- og bygningsetaten bemanne opp for videre arbeider med områdeplanen. I 2022 vil vi arbeide med alternative løsninger for hovedtrekk i utviklingen av Smestad. Det gjelder løsninger for gående, syklende, kollektiv- og biltrafikk, fremtidig utbygging, forslag til torg og møteplasser, og bevaring av kulturminner. - Det er på det rene at vi er forsinket i arbeidet med planarbeidet på Smestad og det beklager vi på det sterkeste. Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk for tålmodigheten til alle berørte grunneiere, beboere og andre involverte. Nå ser vi frem til dialog i det videre arbeidet med planen senere i år, sier Skytte. Oppdatert fremdrift er som følger: Høsten 2022 vil vi invitere samspillsgruppen og andre særlig berørte parter til dialog om forslagene. Vi vil da ta nærmere kontakt med dere med sikte på videre dialog og medvirkning.

I 2023 skal vi utarbeide reguleringsbestemmelser, plankart, konsekvensutredning og planbeskrivelse.

Forslag til områdeplan legges ut til offentlig høring tidlig i 2024.

Endelig politisk vedtak av planen kan tidligst skje i andre halvår 2024, antakelig noe senere.

