«Dette skjer i Pilotveien 6»

De siste ukene har det vært stor oppmerksomhet rettet mot Pilotveien 6. Bydelen har mottatt mange henvendelser, både fra bekymrede innbyggere, politikere og andre engasjerte personer. Det er en del misforståelser i omløp som forsterker disse bekymringene, og jeg ønsker derfor å klargjøre enkelte aspekter av saken. Og det aller viktigste budskapet er dette: det er på nåværende tidspunkt ikke tatt noen beslutninger vedrørende fremtidig botilbud i Pilotveien 6. En slik beslutning vil ikke bli gjort før bydelen har gjennomført medvirkningsprosesser og ferdigstilt en risikoanalyse.

Publisert: 04.12.2020 kl 14:30

Jeg ønsker innledningsvis å starte med en kort beskrivelse av nåværende botilbud i bydelen. Totalt har Bydel Vestre Aker rundt 400 kommunale leiligheter til disposisjon. Av disse 400 er mer enn halvparten lokalisert i to boligblokker på Hovseter - Hovseterveien 88 og Pilotveien 6. Den største forskjellen på disse to boligblokkene er størrelsen på leilighetene. Hovseterveien 88 har større leiligheter med flere soverom som dermed egner seg godt for barnefamilier. Pilotveien 6 har i hovedsak ettromsleiligheter og noen mindre toromsleiligheter som egner seg for enslige. Dette er et viktig bakgrunnsteppe for diskusjonen som den siste tiden har pågått vedrørende fremtidige botilbud i Pilotveien 6.

Bydelen skal tilby boliger til prioriterte målgrupper

Av våre innbyggere som er i behov av helse- og omsorgstjenester knyttet til psykisk helse og/eller rusutfordringer, er de fleste i dag bosatt i andre kommuner eller i ett av Velferdsetatens tilbud utenfor bydelen. Bydelen skal nå tilby bolig i egen bydel til disse innbyggerne, og føringene er at bydelen skal tilrettelegge for at de som kan, skal få bistand til å mestre eget liv i egen bolig. Ut ifra den tilgjengelige boligmassen bydelen har til å tilby i dag, er Pilotveien et aktuelt sted med tanke på egnede leiligheter da de fleste av personene i denne målgruppen bor alene.

Samtidig med at bydelen har fått oppdraget om å bosette denne målgruppen i bydelen, har byggeprosjektet Diakonveien Omsorg+ blitt ferdigstilt. Før sommeren fikk bydelen varsel om at de 124 leilighetene ville være innflytningsklare ved utgangen av 2020. Denne uken flyttet den første beboeren inn. Det ble fort klart at flere av de nåværende beboerne i Pilotveien 6 kunne dra god nytte av dette nye omsorgstilbudet for eldre i Diakonveien. Som en uavhengig konsekvens ville bydelen dermed ha flere ledige kommunale leiligheter i Pilotveien 6. Derfor ble det aktuelt å vurdere om noen av disse leilighetene skulle tilbys målgruppen med behov for helse- og omsorgstjenester knyttet til psykisk helse og/eller rusutfordringer.

To parallelle prosesser er igangsatt: kartleggingsarbeid og risikovurdering

Dette var øyeblikksbildet i bydelen før sommeren. Da Norgesferiene for de fleste var gjennomført, var bydelen i gang med å utarbeide en plan for det videre arbeidet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere hvilke muligheter det er for å etablere boliger og tjenester til mennesker med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse i bydelen. Denne arbeidsgruppen hadde i oppstartfasen hovedfokus på kartlegging av målgruppen som i dag har tilbud i regi av Velferdsetaten. Bydelen mottar bistand fra Helseetaten og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) i dette arbeidet. Denne kartleggingen utføres i tett dialog med personene som skal flytte tilbake til bydelen. Målet er å tilby de tjenestene som fører til at personene får en reel mulighet til å mestre eget liv i egen bolig, blir inkludert i sitt nærmiljø og kommer ut i meningsfull aktivitet. I de tilfellene der det kartlegges at innbyggeren har et annet boligbehov enn det bydelen på nåværende tidspunkt kan tilby, vil bydelen sikre at de får et forsvarlig tilbud utenfor bydelen.

Parallelt med denne individ-fokuserte kartleggingen har bydelen også sett behov for å starte en prosess med en overordnet risikovurdering knyttet til hvordan tjenestetilbudet i Pilotveien 6 bør organiseres, sett i lys av å tilby personer med rusutfordringer bolig i Pilotveien 6. På bakgrunn av dette rettet bydelen i høst en henvendelse til Velferdsetaten og ba om bistand til å utarbeide en risikoanalyse.

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo, dette inkluderer også andre sårbare grupper, og ikke bare personer med rusproblemer. Velferdsetaten legger til grunn nasjonale føringer og retningslinjer i sitt arbeid. Velferdsetaten kan bidra med veiledning og bistand til bydeler som trenger dette, både innenfor prosjektledelse og faglig veiledning. Velferdsetaten har sagt ja til å delta i arbeidet med en risikoanalyse for Pilotveien 6.

Risikoanalysen vil spesifikt vurdere eventuelle konsekvenser det vil ha for nærmiljøet å tilby personer med rusutfordringer bolig i Pilotveien 6 og hvordan man kan redusere risikoen for negative konsekvenser.

Gode medvirkningsprosesser

Risikovurderingene gjøres på ulike nivå av medvirkning i prosessen videre. Det innhentes også erfaringer fra andre kommuner og bydeler. Det viktigste i prosessen er at ulike grupper skal bli hørt, og vi ønsker blant annet en tett dialog med nabolaget til Pilotveien 6 for å se på risikoer og konsekvenser. Bydelen har invitert til flere workshoper med et representativt utvalg fra de ulike interessentgruppene i nærmiljøet, der målet er å identifisere både risikoer og risikoreduserende tiltak. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av februar 2021. Arbeidsgruppen kan ikke fremme et endelig forslag for fremtidig botilbud i Pilotveien 6 før denne risikoanalysen ligger til grunn.

Dette bringer meg tilbake til hovedbudskapet som vi har behov for å utheve og understreke til alle interessenter i denne saken. Det er ikke tatt noen beslutninger vedrørende fremtidige botilbud i Pilotveien 6, hverken på politisk nivå eller administrativt. Bydelen arbeider nå i henhold til en offentliggjort fremdriftsplan, og det vil ikke bli tatt noen beslutninger før dette arbeidet er ferdigstilt.

Bydel Vestre Aker skal være et godt sted for alle å bo. Vårt hovedfokus, og min oppgave som bydelsdirektør, er å tilrettelegge for gode bomiljø for alle våre innbyggere. Det er ikke til å legge skjul på at dette er et krevende arbeid, og det er desto viktigere at vi får til en god prosess videre de neste månedene. Samtidig er det utfordrende fordi bydelen har et begrenset handlingsrom med tanke på tilgjengelig kommunale boliger. Derfor har jeg foreslått ovenfor Bydelsutvalget at det utarbeides en boligplan for Vestre Aker som samlet vil ta for seg bydelens boligbehov for ulike brukergrupper, dagens botilbud og plan for fremtidens botilbud. Denne planen ønskes fremlagt for politisk behandling innen juni 2021.

Men først skal bydelen ha fullt fokus på å sikre gode medvirkningsprosesser og å utarbeide en grundig risikovurdering av botilbudet i Pilotveien 6.

Kari Andreassen

bydelsdirektør i Vestre Aker