Nye p-plasser kan få konsekvenser:

Det ble kaos i desember før parkering forbudt-skilt kom opp i denne veien på Røa. Nå kan nytt kaos oppstå.

Publisert: 25.01.2021 kl 09:15

RØA: Akersposten ble gjort oppmerksom på av en Røa-beboer, at Bymiljøetaten foreslår åtte nye parkeringsplasser i Tore Hals Mejdells vei. I prinsippet er dette reetablering av tidligere parkeringsplasser, før bygging av kjøpesenteret Røa Torg. Med ferdigstillelse av Røa Torg, har trafikken økt betydelig.

- Det er å legge opp til kaos. Dette ser jeg mørkt på, sier Røabeboeren som vil være anonym. Han minner om problemene som oppsto før jul.

Kaotisk

Grunnen til reaksjonen er at før parkering forbudt kom opp på høyre side av Tore Hals Mejdells sett fra Vækerøveien (se bilde), var det kaotiske forhold i veien. Tidvis sto trafikken langt ut i Vækerøveien av biler som skulle til parkeringskjeller til nye Røa Torg, beboerparkering eller til parkeringområdet lenger inn ved Røa Bad. Dette løste seg da ny skilting med p-forbud kom opp.

TRANGT: Før det ble parkeringsforbud i Tore Hals Mejdells vei, var det trangt og til dels kaotisk i veien. Foto: Fredrik Eckhoff

Åtte p-plasser

Nå vil Bymiljøetaten anlegge åtte parkeringsplasser på andre siden av veien, inkludert to plasser for bevegelseshemmede. Det betyr at en ny flaskehals kan oppstå, selv om det blir fri vei fra Vækerøveien og inn. Det vil også bli betydelig trafikk den andre veien i rushtiden, når disse skal ut igjen. Parkeringsplassen lengst inn vil ligge tett opp til utkjørsel fra parkeringshuset.

- I praksis kan det bli like kaotisk som før jul, selv om parkeringsplassene er på den andre siden av veien. Det blir akkurat like trangt, sier Røa-beboeren.

Bydelsutvalget i Vestre Aker skal gjennom arbeidsutvalget uttale seg i saken i dag mandag - 25. januar.

Burde vært bredere

Daglig leder i Røa Centrum, Jarle Johansen, synes at veien på stedet er noe smal med hensyn til parkering.

- Det er kommunen som må beslutte parkering i offentlig vei. Jeg vet det har vært ønske om å reetablere plassene på nordsiden av Tore Hals Mejdells vei. Jeg synes veien da burde vært bredere i det aktuelle området, ved at for eksempel fortauene ble snevret inn på begge sider. Vi må ta offentlige vedtak til etterretning, men om bydelsutvalget kan motvirke at dette skjer grunnet veibredde det er lagt opp til fra kommunens side, støtter vi det. At det etableres to HC-plasser for av og påstigning til Samfunnshus Vest på hjørnet av Samfunnshuset, synes vi kan være på sin plass. Det har jo også betydning hvordan Samfunnshus Vest stiller seg til parkeringen.

