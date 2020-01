– Dette passer meg ypperlig, sier frivillig Inger Frydendal (76). Hun er frivillig på den nye appen som heter Nyby. Her kan folk som trenger hjelp få kontakt med noen som kan hjelpe.

BYDEL ULLERN: – Jeg er veldig fornøyd med dette nye tilbudet fordi her kan jeg selv ta på meg de oppdragene som jeg har anledning til – og jeg slipper å si nei til noen, sier Frydendal. Hun hater å måtte si nei når folk ber om hjelp.

– Men av og til passer det ganske enkelt ikke.

– Hvordan fungerer dette?



– Den som har behov for hjelp – for eksempel å få følge til lege, tannlege, sykehus eller andre steder – kan melde fra om dette via appen. Det er Frivilligsentralen i Bydel Ullern som er mottaker. Så kan vi som er frivillige, melde fra på appen, at vi kan ta det og det oppdraget. Så enkelt er det, sier Frydendal. I dag er det cirka 50 som er frivillige på denne måten i vår bydel. Rundt 30 i gruppen følgetjenester og omtrent 20 i gruppen praktisk arbeid.

– Vi blir godkjent av bydelen, som innkaller oss til et møte angående dette arbeidet, og vi skriver under på en taushetserklæring.

I Bydel Ullern startet dette digitale tilbudet i oktober i fjor.

Hjemmetjenestens Airbnb

Nyby-appen er på en måte hjemmetjenestens Airbnb. Det er et verktøy som kobler frivillig innsats innen omsorgssektoren. Dette gjør det mulig å koble sammen behov og ressurser på en ny måte. Det som kreves, er at du har en smarttelefon og at en laster ned appen fra Apple-store eller GooglePlay.

Det er svært mange her i landet som er med i frivillig arbeid. En av utfordringene for de frivillige er at det kan være vanskelig å binde seg til faste dager eller uker. Det er ikke alltid livet eller dagene passer inn i et slikt system.



– Her kan jeg melde meg når jeg har anledning, sier Frydendal og legger til at for hennes vedkommende har dette fungert veldig bra.

– Det er så mye enklere å engasjere seg når det er så fleksibelt.

Den som ønsker hjelp skal kontakte Nyby-appen og ikke ringe den enkelte frivillige direkte.

Ikke drosje alene

– Det er en god del som ikke våger å ta drosje alene, så jeg har fulgt mange.

– Sier de hvorfor de ikke våger?



– De opplever det som skummelt. I tillegg kan det være at det kan by på problemer å komme seg til og fra drosjen hvis en har rullator. Det er forbausende mange trapper eller hindringer, som vi egentlig ikke tenker over er der. Bare noen få trinn, men det kan være vanskelig nok – særlig hvis det ikke er gelender.

– Noe annet som er utfordrende?



– Ja, heiser. Det hender at en må åpne heisdører. De en må åpne selv. Det er ikke alltid like lett hvis en skal bale med en rullator også.

Nye løsninger i en ny tid

Digitalisering skaper store muligheter til å forbedre velferdsstaten. Fellesskapsløsningene er brakt inn i en ny tid og i en ny form. Nyby er en digital tjeneste som kobler en som trenger hjelp med en som kan hjelpe.

– Det er viktig at mennesker hjelper mennesker, sier Inger Frydendal, som er glad for at hun kan bidra og at en app gjør det mulig for henne. Hun er med på en utvikling av hvordan deler av morgendagens velferdssamfunn vil fungere.



