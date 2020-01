– Dette ønsker vi å gjøre for ungdommene

Et tilfluktsrom på nærmere 100 kvadrat må kunne brukes til noe nyttig, mener de på Samfunnshus Vest. Nå er de i ferd med å gjøre lokalene brukbare til for eksempel bandøvinger – men det kommer til å bli kostbart.

RØA: – Dette gjør vi for å gi et tilbud til blant andre ungdommer både i Vestre Aker og i Ullern, sier styreleder i Samfunnshus Vest SA, Robert Rustad. Vi møter Rustad og samfunnshusets daglige leder, Per O. Sæther, og får ta en titt innenfor de kraftige, hvite murveggene. Tilfluktsrommet fra 70-tallet er som tilfluktsrom flest, ikke spesielt spennende innredet. Men her fins det et potensiale, mener de to.

– Vi har allerede to band som har testet lokalet og som har utstyret sitt her, sier Rustad.

– Hva med lyden? Rockeband gir jo gjerne litt lyd fra seg? Her er det jo både legesenter vegg i vegg og bibliotek i etasjen over…?



– Vi har allerede hatt full testing av lyd på jakt etter eventuelle lydlekkasjer. Vi har ikke hørt noe som helst, sier Sæther. Her har en av Røas mest profilerte musikere, Thomas Felberg, vært involvert. Lokalet besto testen fra frontfiguren i rockebandet We og hans musikerkompiser med glans.



– Thomas har også gitt oss gode råd om hva vi trenger å gjøre av lydtekniske tilpasninger, sier han. Allerede er det hengt opp kraftige forheng inn mot veggene for å bedre akkustikken.

Non-profit

Når Samfunnshus Vest nå bruker tid og ressurser på å sette lokalene i stand, kunne de gjort det for å tjene penger til samfunnshuset. I stedet vil de lage et tilbud som kan komme ungdommer til gode.

– Bare i bydelene Vestre Aker og Ullern er det rundt 12.000 barn og ungdommer under 20 år. Vi vet at ungdomsklubben på Hovseter hadde plass til bandøvinger, men den ble lagt ned. I den nye klubben har det ikke et så stort lokale for musikk, sier Robert Rustad. Det samme gjelder ungdomsklubben i Bydel Ullern, Stoppestedet på Lilleaker. Her er det også et musikkmiljø, men de trenger også et større lokale hvor de kan utfolde seg med livemusikk.

Derfor har de allerede vært i kontakt med begge bydeler – og fått positive tilbakemeldinger på sine planer.

– Her vil det være mulig å leie lokalene veldig billig, kanskje for bare 50 kroner timen, slik at vi får dekket utgifter til renhold, sier Rustad.

Vil trekke ungdommene inn

Med sin sentrale plassering på Røa har samfunnshuset en viktig rolle som møteplass allerede, gjennom blant annet biblioteket. I tillegg er det mange aktiviteter i bygget, som danseskole, bridgegruppe, språkskole og mye annet.

– Vi ser at det er mange ungdommer i området, sier Sæther. Han mener at det er mye bedre om de kan få inn attraktive aktiviteter i tilfluktsrommet, enn å henge rundt og ha for lite å gjøre.



– Vi har allerede ofte ungdommer som kommer inn til oss og sitter i trappene. Vi jager dem ikke ut om de ikke gjør noe galt, sier Rustad.

Nå ser de for seg at tilfluktsrommet kan gi et positivt tilskudd til nærmiljøet og bidra til økt kulturell aktivitet.

– Det er slikt som dette et samfunnshus skal brukes til. Dette ønsker vi å gjøre for ungdommene, sier Rustad, som ser for seg at aktiviteten på Samfunnshus Vest kommer til å blomstre enda mer når nye Røa Torg står ferdig til høsten.

Kostbart

En god del ting må gjøres for å få lokalet godt egnet for disse aktivitetene. Planen er å pusse opp, tilrettelegge for best mulig lydforhold og sette inn en dør til. Ettersom dette er et tilfluktsrom, er det store krav til denne døren. Den må være like lydtett – og bombesikker – som resten av lokalet. Bare denne døren vil det koste rundt en halv million kroner å sette inn.

I tillegg er det planlagt å lage garderobe og nye toaletter. Budsjettet for ombyggingene er på 2,6 millioner kroner, og da vil lokalet fremdeles være egnet som tilfluktsrom. – Dette vil fortsatt være et tilfluktsrom og må kunne tilbakeføres innen 72 timer hvis det går en alarm, sier Rustad. Han og Sæther ser for seg at det går an å dele det store rommet i to, et lite og et litt større, slik at det kan være flere aktiviteter samtidig.



Endelig avgjørelse om å gjennomføre planene, tas på årsmøtet i Samfunnshus Vest SA i april. Avgjørelsen avhenger nok mye av om det lar seg gjøre å hente inn store deler av finansieringen fra ulike fond og stiftelser. Rustad forteller at det nå blant annet er sendt inn søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen.

Rustad forteller at de får positive tilbakemeldinger internt på disse planene.

– Dette er noe vi tenner veldig på og har lyst til å få til, sier han.

Felberg: – Velegnet!

Akersposten har vært i kontakt med musiker og NRK-programleder Thomas Felberg, som er Røa-mann. Han har altså allerede testet lokalet ordentlig og gitt gode råd om hva som bør gjøres. Han har stor tro på at dette lokalet kan bli veldig bra.

– Vi har testet ut lokalet, og det virker veldig velegnet, sier Felberg.

