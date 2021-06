Dette kan hindre rivning av Arneberg-villa

Plan- og bygningsetaten vil fremme et forslag om omregulering, som kan føre til bevaring av en villa i Charlotte Andersens vei. Ny utbygger vil rive.

VINDEREN: I 2018 ble villaen på Vinderen, som er tegnet av den kjente arkitekten Arnstein Arneberg, truet med rivning i forbindelse med et byggeprosjekt som innebar bygging av fire eneboliger på tomten. Byggesaken ble trukket etter at det ble nedlagt midlertidig forbud mot tiltak.

Det skjedde blant annet etter at nabolaget engasjerte seg i saken. Et innbyggerforslag for å stanse rivningen av villaen med over 1100 signaturer ble fremmet. Selv om innbyggerforslaget ikke ble vedtatt, vedtok bystyrets byutviklingskomite at det var riktig å vurdere verneverdiene av eiendommen før det åpnes for en eventuell utvikling av eiendommen. Komiteen støttet derfor at det ble gjennomført et midlertidig forbud mot tiltak, slik det var varslet fra Plan- og bygningsetaten (PBE).

Eiendommen er i dag regulert til bolig gjennom småhusplanen, S-4220. PBE foreslår nå å ta eiendommen ut av småhusplanen og lage en egen regulering for eiendommen. Blant annet skal etaten vurdere om eiendommen skal bevares, og om den kan fortettes. Samtidig har en ny utbygger i juni søkt rammetillatelse om å rive Arneberg-villaen, for å bygge ny enebolig med lysthus, garasje og svømmebasseng.

Byantikvaren mener bolighuset i Charlotte Andersens vei 6 ikke er et naturlig riveobjeki og fraråder forslaget til riving. Byantikvaren skriver blant annet:

Charlotte Andersens vei 6 består av et bolighus med garasje, byggemeldt i 1951 av den kjente arkitekten Arnstein Arneberg. Bygningen fikk et mindre tilbygg i 1986. Bygningen fremsfår med utvilsomme arkitektoniske og håndverksmessige kvaliteter og flere opprinnelige elementer er ivaretatt. Den liggeri et sammensatt område med enkeltbygg som har høy bevaringsverdi. Boligkuset har kulturhistorisk verdi og gir et positivt bidrag til bygningsmiljøet. Hagen er stor med mulighet for en viss fortetting uten at dette vil vesentlig påvirke det øvrige bebyggelsesmønsteref i området.

Noen fakta om Arnstein Arneberg 6. juli i 1882 ble Arnstein Rynning Arneberg født. I 1906 etablerte arkitekten kontor i hovedstaden.

Sammen med Magnus Poulsen vant han arkitektkonkurransen om Oslo Rådhus. Samme år vant de også konkurransen om Telegrafbygningen i Kongens gate 21. Ved innvielsen i 1924 var det Norges tredje største bygning. I 1926 ble den første fløyen på Vikingeskiphuset på Bygdøy, innviet. Kronprinsboligen på Skaugum sto ferdig i 1932. Etter at han etablerte praksis i Kristiania, inntok han en ledende stilling i utviklingen av den nye nasjonalt pregede arkitekturen. Arnebergs arbeid omfatter mange villaer og kirker. Som for eksempel Mustadvillaen i Madserud allé (1911), President Harbitz' gate 18 (1914), Tuengen allé 2 (1916), Munkebakken på Lysaker (1916), Abbedisvingen 15 (1918), Frederik Stangs gate 22-24 (1916-1919) sammen med Erik Andersen, Villaen Elsero, utført i gedigen nordisk nybarokk (1918-1923).

Arnstein Arnebergs vei 3, belønnet med arkitekturprisen Houens fonds diplom 1927, Bygdøy allé 77, som fikk Sundts premie i 1924. Interiøret i Uranienborg kirke (1930), Restaurering av Oslo domkirke (1948-1950), Lognvik Fjellstue opprinnelig bygget som enebolig på Fornebu, men flyttet til Rauland i Vinje i 1969, Arnstein Arneberg hadde også i oppdrag å utforme Sikkerhetsrådets møtesal i FN-bygningen (1950). Fakta ved Bjørg Duve

