– Jeg er bekymret for at dette kan bli veldig dyrt, sier driftssjef i Vestre Akers Skiklub, Frank Aubert. Idrettslaget må ta regningen for å fjerne forurensning når de nå skal bygge sitt nye klubbhus. Det syns både Høyre og Frp i bystyret er urettferdig.

Publisert: 12.11.2021 kl 13:30

VOKSEN: Vestre Akers Skiklub har lenge hatt planer om å bygge nytt klubbhus med kontorer, garderober og toaletter på oversiden av kunstgressbanen. Klubbhuset vil være et viktig tilskudd til fasilitetene i Voksenhallen.

Etter planen skulle spaden settes i jorden tidligere i år, og i august ble den siste avtalen signert. Men det har dukket opp noen skjær i sjøen. På tomten som nå skal festes av idrettslaget fra Oslo kommune, er det oppdaget forurensning i grunnen.

– Man har funnet ut at det blant annet er olje fra maskiner og forurensning fra parkerte biler. Denne tomten har blant annet vært brukt til riggområde flere ganger, for eksempel av Vann- og avløpsetaten nylig, sier Frank Aubert i VASK.

VASK har fått beskjed om at det er de som må ta regningen for å fjerne forurensningen.

– Vet dere hvor mye dette kommer til å koste?

– Nei, og hvis dette går dypt, blir det omfattende. Da koster det også mye å kjøre bort forurensede masser. Naturligvis er jeg bekymret for at dette blir dyrt, sier Aubert. VASK har i dag rundt 1000 medlemmer og tre fast ansatte. Det betyr at en regning i flere hundre tusen kroners-klassen vil ha stor betydning for driften.

Forbannet

Torsdag ettermiddag ble saken om festeavtalen mellom Oslo kommune og VASK behandlet i Finansutvalget i bystyret. Etter avtalen skal idrettslaget betale 5000 kroner i året i festeavgift, men det var forurensningen som ble det hete temaet. Høyres og Frps medlemmer foreslo nemlig at det er Oslo kommune som skal ta regningen for å fjerne forurensningen på tomten – og ikke VASKs medlemmer.

– Høyre har, sammen med Frp, foreslått at avtalen om at fester (VASK, red.anm.) skal ta ansvaret, annuleres, og at det er Oslo kommune som skal betale for å fjerne forurensningen. Det er helt urimelig galt at at det ikke er forurenser som skal betale. Vi snakker her om et idrettslag, og hvor får de sine inntekter fra? Jo, medlemmene. Det kommer altså til å gå utover driften når de nå må låne mer penger før de får bygget klubbhuset, sier Elin Horn Galtung (H), medlem av Finansutvalget.

– Det er heller ingen som vet hvor mye dette kommer til å koste, påpeker hun.

– Jeg håper intenst på at et flertall vil støtte oss i denne saken når den skal behandles i bystyret 24. november, men vi har ikke fått noen signaler ennå om at det vil skje, sier Horn Galtung.

– Hvis det er vanlig, at det er fester som skal betale og ikke den som forurenser, er det ikke bra. Jeg er ganske sikker på at om det hadde vært Oslo kommune som hadde overtatt en tomt, og den var forurenset, ville de si at dette fikk selger ordne opp i. For oss er det helt uforståelig at dette i verste fall skal gå utover tilbudet til medlemmene i VASK, sier hun.

– Jeg er ikke bare forbannet, jeg er rystet, avslutter hun.

Støtte av nestleder

Hun får støtte fra sin partifelle, Per-Trygve Hoff, som er nestleder i Finansutvalget. Han påpeker at det her dreier seg om et idrettslag som er drevet av frivillige sjeler med et stort engasjement.

– De får nå en rimelig avtale om å disponere en en eiendom, og så viser det seg at den har vært forurenset gjennom mange år. Da må det være slik at det i prinsippet må være forurenser som skal betale, sier Hoff.

– Å overlate dette ansvaret til et lite idrettslag kan ikke være det samme som om det skulle være snakk om en stor, kommersiell aktør. Her kan ikke kommune frasi seg ansvaret sitt. Vi er ganske oppgitt over at byrådspartiene ikke ser dette, sier han.

Utvalgsleder: – Ikke spesialregler

Leder i Finansutvalget, Andreas Halse (Ap) sier til Akersposten at man her må følge det som er standarden i Oslo kommune.

– Slike tilfeller er det en god del av i Oslo kommune. Vi har mange tomter som på et eller annet punkt har hatt forurensninger i jorden, sier han.

– Vi skal ta en ekstra runde på dette før bystyremøtet, men vi kan ikke ha spesialregler på en enkelt festetomt, sier han.

Rettferdig?

– Frank Aubert, kan dette velte idrettslagets planer om nytt kubbhus?

– Nei, jeg tror ikke det. Men jeg naturligvis bekymret for at det kan bli dyrt.

– Og du syns ikke det er rettferdig at VASK skal betale for dette?

– Nei, naturligvis ikke.