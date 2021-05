– Dette har vi ventet på!

Helt siden de rosa bussene kom til Bydel Vestre Aker i 2019, har innbyggere over 67 år i Sørkedalen ventet på at de også skal få det ettertraktede tilbudet. Nå kan de endelig juble!

SØRKEDALEN: – Vi har jo lurt på hvorfor andre eldre i Bydel Vestre Aker har dette tilbudet og ikke vi. Vi har jo sett bussene der de står på Røa, sier Edith Grøttumsbråten. Hun var den aller første pensjonisten i Sørkedalen som fikk en offisiell tur med en rosa buss.

Grøttumsbråten har bodd i dalen i mer enn 60 år. Hun var på plass mandag formiddag da det ble markert at «Aldersvennlig transport», altså de rosa bussene, nå utvider til to bydeler til (Alna og Bjerke) og dessuten innlemmer Sørkedalen, Maridalen og Solemskogen. Fra før har tilbudet vært i bydelene Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker og Sagene.



Enkelt forklart er de rosa bussene et tilbud til eldre over 67 år, som kan bestille bussen og der de ønsker innenfor dette området – og kjøres til et ønsket sted. I starten måtte reisene foregå innenfor bydelen. Gradvis har mulighetene for å krysse bydelsgrensene økt, og Akersposten kunne i forrige uke avsløre at det nå er mulig å reise på kryss og tvers til og fra alle bydelene som nå har rosa busser.

– Det gjøres stadig endringer. Dette er jo et prøveprosjekt, og tidligere har vi hatt ulike datasystemer. Nå har vi imidlertid ett datasystem, og da er det mulig å reise på kryss og tvers, sier seniorveileder i Bydel Vestre Aker og kontakt for Aldersvennlig transport i bydelen, Cecilie Blekastad Håland.

Seniorveileder i Bydel Vestre Aker og kontakt for Aldersvennlig transport i bydelen, Cecilie Blekastad Håland (t.v) sier at det er en stor dag for bydelen at Edith Grøttumsbråten og andre eldre i Sørkedalen også nå kan reise med rosa busser. Foto: Fredrik Eckhoff

Har vært snakket mye om

Avstander og tidsbruk har vært et argument for at man har ventet med å inkludere dem som bor i marka, til tross for at både Vestre Aker og Nordre Aker har hatt tilbudet i flere år. Det er til sammen 186 mennesker over 67 år som bor i Sørkedalen, Maridalen og Solemskogen, ifølge Blekastad Håland.

Disse har nå altså fått et helt nytt kollektivtilbud, og mange av disse har fra før gjerne et godt stykke til nærmeste bussholdeplass. Nå kan de bestille rosa buss, betale vanlig honnørbillett og bli kjørt til butikken, legetime, seniorsenteret, til arrangementer eller til venner eller familie. Turen er bare en telefon eller en bestilling i appen unna.

– Dette har vi ventet på, sier Grøttumsbråten. Hun forteller at temaet rosa busser har vært diskutert på flere møter på Marka mobile eldresenter.



– Vi har snakket mye om dette ja, og vi har fått høre at det var en sjanse. Nå har vi også fått rosa busser, sier hun fornøyd.

Har jobbet for dette

– Denne dagen har jeg virkelig gledet meg til! sier eldrebyråd Robert Steen. Han sier at han er blitt kontaktet av flere av de eldre beboerne i Marka.

– Jeg har jobbet for at beboerne i marka også skal få tilbud om rosa busser, sier Steen.



– Det er et mål at innbyggerne, uavhengig av alder, skal ha mulighet til å leve frie og meningsfulle liv, hvor de opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Med rosa buss får du trygg reise dør til dør. Du kan ta rosa buss til vaksinesenter, til lege, til frisør, eller du kan ta den for å komme deg ut på tur, sier han.

Trives med endringene

På den første turen til Edith Grøttumsbråten mandag er det Gunnar Sagen som er sjåfør. Han syns det er helt naturlig at de nå kan kjøre fritt på kryss og tvers mellom bydelene som har rosa busser.

– Dette begynte egentlig for en stund siden, men det er først i dag det er offisielt. Nå fungerer det egentlig omtrent som en drosje-app, sier Sagen, som forteller at det til sammen er 16 rosa busser som trafikkerer de seks bydelene.

Når de henter passasjerene på avtalt sted, har de i utgangspunktet et vindu på et kvarter som «slingringsmonn» – fra fem minutter før avtalt tid til 10 minutter etter.

– Og de reisende er flinke til å være klare til avtalt tid?



– Ja, de er nok flinkere enn det vi er til å holde ruta! smiler sjåføren, som syns det er veldig ålreit å kjøre rosa buss.

Sagen understreker at de følger smittevernrestriksjonene nøye. For tiden er det derfor en begrensning på inntil fire passasjerer samtidig, om ikke flere er innenfor samme kohort.

Flere endringer

I tillegg til at området utvides, og at det er mulig å reise mer på kryss og tvers av bydelene, er det nå også mulig å bestille tur basert på både hente- og ankomsttidspunkt. Dette kan kundene benytte seg av dersom de skal rekke en legetime eller for eksempel en frisøravtale.

Det er også mulig å bestille tur i sanntid og opp mot en uke i forveien. Dersom kunden bestiller i sanntid, vil bussen dukke opp så fort som mulig basert på tilgjengelig kapasitet. Kunden vil fortsatt få oppgitt estimert hentetid.

PS! Det er faktisk ikke bare de over 67 som har mulighet til å reise med rosa busser. Man har nemlig mulighet til å ta med seg én person til på turen, og for denne er det ingen aldersgrense.