Tilbake til 2013:

Publisert: 16.02.2022 kl 17:30

FROGNERSETEREN: I 2013 skrev Akersposten om forholdene i gangveien mellom Frognerseteren stasjon og Frognerseteren, hvor det blant annet sto:

«Ingen har tatt ansvar for brøyting, strøing eller vedlikehold. De eneste som stort sett har hatt glede av veien om vinteren er akerne. Passasjerer som har gledet seg til å besøke og nyte utsikten over Oslo fra restauranten på Frognerseteren, har ofte snudd med uforrettet sak. Iskappen og snømengdene fra stasjonsområdet innbyr ingen til spasertur.»

Avklart i 2013

Akersposten fulgte saken i flere omganger, for å få avklart hvem som hadde ansvaret for turveien. Akersposten tok opp saken etter at lokalpolitikere, passasjerer og næringsliv i området flere ganger har etterlyst hvem som har ansvaret for å drifte veien fra stasjonen. Det var høyst uklart hvem som hadde ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold. Var det Sporveien eller Bymiljøetaten?

Sommeren 2013 kom avklaringen. Fra nå av skulle Sporveien ha ansvar for brøyting og strøing i vinterhalvåret, mens Bymiljøetaten skulle ha ansvaret for drift og vedlikehold i sommerhalvåret.

Hva har skjedd

Så skjer det samme igjen. Meldingene strømmer inn til redaksjonen og bydelsadministrasjonen. Folk snur på stasjonen når de ser forholdene i turveien som enten er fylt med snø, sørpe eller is. Det er verken bra for turister eller andre som vil besøke Frognerseteren og heller ikke for dem som driver næringsvirksomhet der.

Også politikere i rådhuset har fått info om det som skjer. Bystyrerepresentanten Camilla Wilhelmsen (Frp) og leder av Vestre Aker Frp, Andreas Rivenes, møtte Akersposten i den nedre delen av turveien.

- Jeg har allerede falt på vei ned fra stasjonen innleder, Andreas Rivenes.

Etter snøfallet dagene før har en del smeltet til sørpe, før det igjen fryser til is.

- Det er avklart for mange år siden hvem som har ansvaret for strøing og brøyting. Hva er det som har skjedd i mellomtiden? Vi kan ikke ha det sånn at turveien ned til Frognerseteren ikke kan brukes. Dette skal jeg ta opp med skriftlige spørsmål til byråden i første møte i utvalget, sier Wilhelmsen, som sitter i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg.

I FERD MED Å FRYSE: Vekslende temperaturer fører føst til slaps før det blir skøytebane. Camilla Wilhelmsen og Andreas Rivenes balanserer gjennom området. Foto: Vidar Bakken

Fra hele byen

- Det er en uttalt målsetting fra sittende byråd at man skal kjøre mindre privatbil og benytte mer kollektivtransport, da er det rart de ikke strør fortau og turveier bedre. Dette området brukes av folk fra hele byen, så her må noen ta ansvar for vedlikeholdet. Jeg håper byrådet umiddelbart tar tak i saken, også av hensyn til legevakten som allerede har stor pågang og neppe trenger flere pasienter med fallskader, sier Rivenes.

- Dette er naturligvis helt uakseptabelt, supplerer Wilhelmsen.

- Vi vet at de som drifter Frognerseteren restaurant har problemer med at ventede gjester har snudd på stasjonen, på grunn av forholdene. Har du lyst på for eksempel en god middag med et glass vin, så lar du naturligvis bilen bli stående når du har et godt kollektivtilbud like i nærheten. Nå må det bli tatt tak i dette, oppfordrer Rivenes.

Sporveien tar tak

Akersposten stilte spørsmålet til Sporveien om selskapet fremdeles har ansvaret brøyting og strøing av veien og spør:

- Nå er det slutt på blant annet strøing på denne turveien og flere melder om knall og fall i veien, samt at blant andre turister snur på stasjonen på grunn av forholdene i turveien med tidvis blank is i veien. Hvem har ansvaret for at det blir strødd og brøytet i veien i vinterhalvåret? Er det Sporveien eller Bymiljøetaten? Er det inngått nye avtaler?

Jan Rustad, kommunikasjosnrådgiver i Sporveien, sier til Akersposten at Sporveien har ansvaret og at dette vil det bli tatt tak i.

- Sporveien har byttet leverandør og vil nå ta opp dette med den nye leverandøren. Vi regner med at det blir en utbedring av gangveien i løpet av en dag eller to. Dette skal vi følge opp videre. Det er viktig at gangveien blir utbedret, sier Rustad.

