Hva er egentlig begrunnelsen for at sykehjemmet legges ned, og hvorfor kan ikke beboere/pårørende få oppettholdt retten til fritt sykehjemsvalg?

Publisert: 11.10.2021 kl 13:35

ULLERNÅSEN: Akersposten skrev om Silurveien sykehjem som skal avvikles og konsekvensen av dette.

Les saken: Sykehjemmet i bydelen skal legges ned

Mandag 11. oktober, på ettermiddagen, skal det avholdes informasjonsmøte for beboere, pårørende og ansatte. Det er noen spørsmål som åpenbarer seg vedrørende avviklingen av Silurveien sykehjem. Vi stilte følgende spørsmål til Sykehjemsetaten på epost:

– I forbindelse med avviklingen av Silurveien sykehjem står det at beboere og medarbeidere flytter til Dronning Ingrids hage, som ligger på Tøyen. Flere pårørende har reagert på at deres nærmeste kan bli flyttet til andre siden av byen. Er det ikke slik at beboerne kan søke seg til et av sykehjemmene i for eksempel Bydel Ullern, slik at avstanden mellom beboere og pårørende blir mer overkommelig? Da poster ble avviklet 2020/2021 fikk beboere og deres pårørende beskjed om at de skulle tenke på hvilket annet sykehjem i Oslo de ønsket å flytte til. Har de ikke lenger denne valgmuligheten?

– Ved tidligere avvikling av poster var begrunnelsen: Bakgrunnen for avviklingen er at bydelenes etterspørsel etter ordinære langtidsplasser på sykehjem har blitt kraftig redusert siste året. Er det den samme begrunnelsen som gjelder nå?

– Er dette en bygningsmasse det ikke er mulig å renovere/ oppgradere? I brevet til beboere og pårørende står det: Samtidig ønsker Sykehjemsetaten å utrede behovet for et nytt topp moderne sykehjemsbygg eller helsehus. Noen vil kanskje synes det er rart at sykehjem avvikles da behovet for langtidsplasser er dalende, mens man samtidig planlegger for nytt sykehjemsbygg?

– Hvor mange beboere og ansatte har Silurveien sykehjem i dag?

Akersposten fikk følgende svar fra avdelingsdirektør i Sykehjemsetaten, Henrik Mevold:

– Det avholdes i dag informasjonsmøte for medarbeidere og beboer/pårørende på Silurveien Sykehjem. Det du tar opp i eposten er temaer som vil bli omtalt i møtene, og som det vil være et tett og godt samarbeid om fram mot 2023. Vi ber om forståelse for at vi ønsker å ha dialog med de som bor og arbeider på sykehjemmet først. Vi kan sende deg den informasjonen som gis ut i etterkant av møtene, når møtene er avholdt. Der vil svarene på det du ønsker informasjon om ligge.

Akesposten kommer med oppfølging av spørsmålene som er stilt.

Følg Akersposten på Facebook