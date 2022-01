- Dette er sabotasje av bystyrets beslutning

Politikere i rådhuset reagerer på at bystyrevedtaket vedrørende Svenstuveien ikke blir fulgt opp av verken byråd eller Bymiljøetaten.

Publisert: 31.01.2022 kl 15:10

MIDTSTUEN: Det var i 2019 at bystyret vedtok at bommen i Svenstuveien skulle ned, men lite har skjedd etterpå.

- Jeg trodde ikke mine egne øyne, da jeg leste i Akersposten at det fortsatt ikke er gjort noe i Svenstuveien, selv om et tilnærmet enstemmig bystyre har vedtatt at det skal bygges fortau og bommen åpnes, sier Eirik Lae Solberg (H), som sitter i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg.

Ingen grunn til å stoppe arbeidet

Tidligere var Lae Solberg leder av bystyrets samferdsels- og miljøkomite, da et innbyggerinitiativ med krav om åpning av bommen i Svenstuveien ble behandlet i komiteen. Det førte til slutt til at bystyret vedtok åpning av bommen uten unødig opphold.

- Da dette ble vedtatt i 2019, fikk det også tilslutning fra MDG og Arbeiderpartiet. Byråd Arild Hermstad (MDG) foretok en bestilling til Bymiljøetaten på bakgrunn av vedtaket i bystyret. Jeg ser at etaten sier at veien ikke under noen omstendigheter kan åpnes før fortau er på plass, noe som igjen har fått tilslutning fra byrådet. En prøveordning med eneveiskjøring ble overraskende satt til side, men det gir ingen grunn til at arbeidet med Svenstuveien skal stoppe fullstendig opp, sier Lae Solberg.

Fikk ikke midler

En forsøksordning med enveiskjøring ble altså forkastet av Bymiljøetaten, som høyst omdiskutert ble skrinlagt. Så kom kravet fra Bymiljøetaten at fortau måtte opparbeides før bommen kunne fjernes, med et tidsestimat på 1-3 år med arbeidsstart i 2021. Deretter fikk Bymiljøetaten et rammekutt i byrådets budsjett, hvor etaten valgte bort Svenstuveien som prosjekt for 2021. Bymiljøetaten ble heller ikke tildelt midler til Svenstuveien i byrådets budsjettforslag for 2022.

I den forbindelse sa miljø- og samferdselsbyråd, Sirin Stav (MDG), til Akersposten blant annet: – Jeg forholder meg selvsagt til bystyrets vedtak, men bygging av fortau er et av flere prosjekter som vi dessverre ikke hadde rom for å prioritere i budsjettet i 2022. Oslo kommunes økonomi er stram, og vi må gjøre vanskelige og harde prioriteringer hvert år.

Så fant Bymiljøetaten restmidler til opparbeidelse av Dalsveien, på et strekk som er tre til fire ganger lengre enn det som skal opparbeides i Svenstuveien. Prosjektet i Dalsveien var ikke planlagt i 2021, i motsetning til Svenstuveien, som altså ble tatt ut som prosjekt i 2021.

Sabotasje og trenering

- Det er åpenbart at det har vært midler til stede for å få fortgang i arbeidet med bygging av fortau og fjerning av bommen i Svenstuveien. Vi kan ikke finne oss i at et eksplisitt vedtak i en veisak i bystyret blir satt til side, når vi har gitt beskjed om hva som skal gjøres. Jeg kan ikke se annet enn at dette er sabotasje av og trenering av bystyrets beslutning, sier Lae Solberg. – Jeg vil i utvalgsmøtet nå på onsdag be samferdselsbyråd Sirin Stav fra MDG om å instruere Bymiljøetaten om å få åpnet Svenstuveien så raskt som overhodet mulig. Det kan ikke være slik at en etat skal bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres, når det foreligger et klart vedtak i bystyret. Bystyrevedtak er ikke et innspill til Bymiljøetaten, men en arbeidsordre til etaten. Det blir en prøvestein på om byrådet er i stand til å styre egne etater, avslutter Lae Solberg.

