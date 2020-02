– Dette er ikke noe koselig å komme til

– Vi har måttet rive og fjerne tre slike hytter oppover i Skådalen, sier skogoppsynsleder i Nordmarka, Karianne Johansson.

Publisert: 07.02.2020 kl 23:25

SKÅDALEN/MARKA: I en video viser Bymiljøetaten frem hva de kom over i marka nylig, ikke langt unna tettbebygd område.



– Vi fant tre hytter. Den første er omtrent 500 meter ovenfor Midtstuen skole, sier Johansson til Akersposten.

Farlig

I videoen forklarer hun hvordan Bymiljøetatens folk måtte bruke mye tid og ressurser på å rive og fjerne søppel og de ulovlige byggverkene.

– Det er forsøpling, det er forringelse av naturen. Det er til fare for dyr, sier hun i videoen og ramser opp farlige bygningsmaterialer, spiker, plast og netting blant det som er farlig for blant annet dyrelivet.



– Vi kan ikke gå god for at dette er sikkert å gå inn, så dette må bort, sier hun.

Dermed måtte de i gang med den omfattende jobben å få hyttene og avfallet bort.

Følg Akersposten på Facebook



– Å fjerne disse hyttene er ganske omfattende arbeid. I noen tilfeller bruker vil lastbærer og skogsmaskiner for å revet det og fraktet det ut. Men her i Skådalen er det så utilgjengelig at her kommer vi ikke til med maskiner. Her må vi rett og slett rive for hånd, med batteridrill og brekkjern og stappe det i søppelsekker og bære det ut av skogen, forklarer Johansson.

– Det er klart det er tidkrevende og ressurskrevende, og det tar av tid vi veldig gjerne skulle brukt til annen type tilrettelegging for allmennheten, sier hun.



– Det er en del potensielt farlige ting som ligger igjen her, og en del som vi absolutt ikke vil ha i marka

Neppe bygd for barn

I videoen kommer det frem at hun har liten tro på at dette er foreldre og barn som bygger hytte sammen.

– I enkelte områder er det barn som bygger hytter i samarbeid med foreldrene sine. For denne hytta er det ingen tvil om at det ikke er det som er gjeldende her. Det ligger litt for langt unna annen bebyggelse, og er såpass omfattende. Det er tildels farlig bygd, det er ingenting som tyder på at dette er en barnelekehytte, sier hun.

Hun nevner flere tungtveiende grunner til at det slett ikke er greit å ta seg til rette i skogen på denne måten, i tillegg til forsøplingen.

– Dette er brudd på flere lover, som friluftsloven med krav om sporløs ferdsel. Dette er alt annet enn sporløs ferdsel! sier skogoppsynslederen.

– Å bygge en sånn hytte er også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, men det ville aldri vært gitt tillatelse på grunn av markaloven. Den forbyr bygging i marka.



Hun oppfordrer i stedet folk til å ta heller med telt eller hengekøye i marka.

Ikke vanlig

De siste dagene har Bymiljøetaten brukt til å fjerne de hyttene og i tillegg et par påbegynte hytter i samme område.

– Her må noen ha gjort en stor jobb? Det er mye materialer og snekring?



– Ja, på en måte måte så er det jo litt imponerende, sier Johansson, som forteller at de etter at denne videoen ble lagd, kom over en person i en av hyttene, da de var i ferd med å planlegge fjerningen.



– Jeg kom på en fyr da vi planla riving. Han bare løp. Vi skulle gjerne ha pratet med ham, sier hun til Akersposten.

– Er det vanlig at folk bygger så omfattende ting andre steder i Oslomarka også?



– Nei, det er ikke vanlig med så mye bygging. Det er noen leire rundt omkring, steder hvor folk har slått seg til i noen måneder. Da er det gjerne presenninger og sånt. Bygging på denne måten har vært begrenset, sier hun.

Nå oppfordrer hun Akerspostens lesere til å varsle Bymiljøetaten om de kommer over andre tilfeller av ulovlig og farlig bygging og forsøpling i marka.

Her kan du se hele videoen til Bymiljøetaten.

Følg Akersposten på Facebook