- Dette er helt uholdbart

Denne fortausløse skoleveien på Vinderen er blitt gjennomkjøringsvei. Av og til må foreldrene stoppe biltrafikken for å lose skolebarna gjennom veien.

Publisert: 22.10.2021 kl 12:40

VINDEREN: Denne morgenen i Charlotte Andersens vei er barn på vei til skole og barnehager, samt voksne i følgegrupper eller på vei til jobb. I veien er en rekke biler allerede på plass med betegnelsen fremmedparkering over seg. Veien er smal, hullete og fortausløs. En masse barn, gående og syklende, blandet med biltrafikk skaper et utrygt trafikkbilde.

Isete, glatt og smal

Beboere i Charlotte Andersens vei har i lengre tid pekt på uholdbare forhold i veien og i flere omganger henvendt seg til bydelens politikere, bymiljøetaten og politiet. I forrige uke, like etter at Akersposten var på stedet, kom parkering forbudt-skilt opp på den ene siden av veien, slik at i hvert fall dobbeltparkering blir hindret.

- Som du ser er det veldig mange barn i denne veien. I tillegg til all fremmedparkeringen i denne veien, så er det mye tungtrafikk på grunn av stadig nye byggeprosjekter i vår vei. Etter at Svalbardveien ble stengt, så har også en stor del av gjennomfartstrafikken blitt flyttet til Charlotte Andersens vei. Vinterstid er det trafikkfarlig i veien fordi den både er isete, glatt, smal og svingete. Vi foreldre må da fysisk gå ut i veibanen og stoppe trafikken for å la barna våre passere. Snøen ligger i veikanten og den gjenværende plassen skolebarna har å bevege seg på er midt i veibanen. Det er rett og slett ikke plass til gående i veien når biler kjører forbi, sier Charlotte Augestad som bor og har barn i Charlotte Andersens vei.

Saken fortsetter under bildene

VINTERVEI: Her er det bare å vente til det blir et smutthull i trafikken. Foto: privat

Politiet ber om ny befaring

Politiet var på befaring i oktober 2020 etter henvendelse fra nabolaget og skriver i sin rapport blant annet:

Ettersom det ikke er noe fortau på noen av sidene, var det tilfeldig om barna gikk på innsiden eller utsiden (nærmest veibanen) forbi de parkerte bilene. I høst/vinterhalvåret er dette spesielt uheldig, da ofte er mørkt både når barna går til og fra skolen.

Politiet bemerker også at veien er smal og at det er store antall biler i veien skyldes fremmedparkering.

Politiet ber om at problemstillingen tas opp til ny vurdering hos Bymiljøetaten:

Vi vurderer det slik at en ny befaring, fortrinnsvis i vintermånedene, vil kunne gi et bedre bilde av i hvilken grad det er trafikale utfordringer i Charlotte Andersens vei.

TRANGT: Da trengs det en voksen foran og en bak for å få barna trygt gjennom skoleveien. Foto: privat

Eldre tør ikke

Da har det altså kommet opp parkering forbudt på den ene siden, men det mener beboere i området ikke er nok.

Ann Færden er blant dem som i flere omganger henvendt seg til politiet, Bymiljøetaten og bydelsutvalget.

- Det mangler fortau i denne veien som er svært trang. Mange eldre jeg kjenner tør ikke bruke veien, med for eksempel gåstol eller krykker. Det oppleves som farlig, når det ikke er et fortau å bevege seg på. I dag er det altså gratis parkering i denne veien. Det fører til fremmedparkering morgen, dag og ettermiddag. Når det er møtende trafikk blir barn, voksne med barnevogn og eldre sperret inne mellom de parkerte bilene, selv om det blir parkering forbudt på den ene siden. På det smaleste er selve veibanen litt over fire meter bred. Denne gamle kjerreveien er smalere enn veiene rundt som har fortau. Det er helt uholdbart, sier Færden.

DEL VEIEN: Det er ikke lett når du er den svakeste part. Foto:privat

Etterlyser tiltak

- Det er svært mange barn i området i vår vei og veiene rundt som skal til skoler og barnehager. Skolebarna går ofte i følgegrupper på 2-6 barn, og de har ikke noe sted å gjøre av seg når møtende trafikk passerer dem. Til det er som sagt veien for smal. Når snøen ligger i veikanten, har ikke barna noe annet sted å gjøre av seg enn å bruke midten av veibanen. Det fører også til at flere barn blir kjørt til skolen og det er vel ikke meningen. Vi vil ha tiltak som ivaretar sikkerheten til dem som bor her, om det blir nye parkeringsbestemmelser, beboerparkering, redusert biltrafikk, enveiskjøring eller fortau. Ansvarlige myndigheter må ta ansvar i denne saken og iverksette flere tiltak, sier Augestad og fortsetter

- Vi har også sett at store utrykningskjøretøyer har kjørt seg fast på grunn av parkerte biler. Det er livsviktig at disse kommer frem. Vi ber om en vurdering av beredskap og sikkerhet med hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy, tungtransport, renovasjonsbiler og brøytebiler.

PÅ VEI TIL SKOLEN. Foto: Vidar Bakken

Gruer seg til vinter

- Det er også et stort problem som oppstår gjennom all utbygging i området, hvor farlige situasjoner oppstår rundt byggeplassen i forbindelse med all anleggstrafikken. Personbiler og lastebiler kjører for fort og det er ikke en eneste fartshump i denne veien. Vi gruer oss til vinteren, hvor brøytebilen legger snøen opp mot parkerte biler om de i det hele tatt kommer frem, noe som igjen gir mindre plass til alle gående. Her er det mange ting å ta tak i utenom parkering forbudt på en side av veien, sier Færden.

Følg Akersposten på Facebook