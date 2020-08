– Dette er fortvilende. Ikke bare for dem som spiller tennis i dag, men også for de neste generasjonene, sier styreleder i Holmenkollen Tennisklubb, Bjørne Byhring. Nå kan det gå mot kutt i treningstilbudet for barn i tennisklubben.

GRESSBANEN/MIDTSTUEN: Torsdag kom beskjeden medlemmer og styret i Holmenkollen Tennisklubb ikke hadde ventet seg. Byrådet har snudd i sitt syn på planene om å flytte Holmenkollen Tennisklubb fra Bjørnveien på Gressbanen til Bautatomten på Midtstuen.

I forrige bystyreperiode var det et stort flertall i bystyret som gikk inn for at klubben skulle få bygge sitt nye anlegg på Midtstuen. Fylkesmannen hadde imidlertid innsigelser, og klubbens styre gikk tilbake på tegnebordet og kom tilbake med et forslag som hensyntok Fylkesmannens krav.



Likevel valgte altså byrådet å snu, og torsdag meldte byrådet blant annet:

«Byrådet i Oslo sier nei til nytt gigantisk tennisanlegg på Bautatomta på Midtstuen i Oslo. Holmenkollen tennisklubb lenge villet bygge et av landets største tennisanlegg med innendørs- og utendørstennisbaner her.»

– Vi er svært positive til nye idrettsanlegg, men vi ønsker ikke et stort tennisanlegg på denne tomten. Vi vil ikke bygge ned grøntområder som er verdifulle friluftsområder for befolkningen, for byen og for naturmangfoldet, sa byråd Arild Hermstad (MDG).

Skuffet

I Holmenkollen Tennisklubb er skuffelsen stor dagen derpå.

– Dette er fortvilende, ikke bare for dem som spiller tennis i dag, men også for de neste generasjonene, sier styreleder Bjørne Byhring til Akersposten.

Han sier at de allerede har hatt et ekstraordinært styremøte etter at de fikk beskjeden.

– Det som dessverre ser ut til, er at vi må nedbygge vår tennisskole for barn. Vi har i dag 70 barn og ungdommer på venteliste, og det er rundt 250 i organisert trening, sier han. – Vi har vært litt friske med å ta inn nye elever med tanke på at vi snart skal få mye større kapasitet. Barna har fått en veldig stor andel både ute og inne. Det har gått utover andre medlemmer som vil spille tennis, sier Byhring.

Når det nå ser ut til at det ikke blir noen flytting til Midtstuen og et nytt anlegg som kunne gitt langt bedre kapasitet, både sommer som vinter, må de tenke annerledes.



– Styret begynner umiddelbart å se på om vi bare skal være en sommerklubb, om barna skal fortsette å reise til tennisanlegget på Hasle og spille der, sier han.

– Byutviklingsbyråd for MDG, Hanna Marcussen, som nå er i permisjon, har tidligere støttet planene. Ble dere overrasket over at hennes vikar, Arild Hermstad, også MDG, nå kommer med denne beskjeden?



– Ja, vi er veldig overrasket, sier Byhring og forteller om hvordan de har endret planene i løpet av de åtte årene de har jobbet med planene.

– Fotavtrykket til anlegget var opprinnelig på alle de 19 målene på tomten da vi begynte å planlegge. Vi senket anlegget så ned i bakken og reduserte fotavtrykket til fem mål, sier styrelederen.

Byhring er også overrasket over fokuset på at HTK er en privat klubb.

– Det er bare tøv. Tennisklubben eies av de 800 medlemmene, og vi er organisert i Norges Idrettsforbund. Byråd Hermstad kan ikke ha skjønt dette helt. Vi er veldig skuffet, og vi tror ikke de har satt seg grundig nok inn i saken.

Lokalpolitikerne i Bydel Vestre Aker har lenge støttet planene om nytt tennisanlegg. Da beskjeden kom torsdag, ble flere overrasket, ikke minst MDGs Vestre Aker-representant Knut Frederik Horn.



Bautatomten på Midtstuen.

