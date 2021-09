Bydelslederen i Ullern ser på valgresultatet lokalt som en vekker mot kommunevalget om to år.

Publisert: 15.09.2021 kl 12:50

Valgresultatet fra Stortingsvalget er kommentert i Akersposten. Høyre i bydel Ullern fikk 39,2% av stemmene på valgdagene, mot 43,7% ved valget i 2017.

Les saken: Arbeiderpartiet går frem i Høyre-bastionene

Forhåndsstemmene er ikke er med i disse tallene, så det vil nok være noe avvik om forhåndsstemmene hadde talt med. Det er likevel en vekker for oss lokalt, selv om dette var et stortingsvalg. Det er avgjørende viktig at vi analyserer og etterspør på hvilke politikkområder vi ikke treffer «våre» velgere. Høyre skal være forutsigbart, men ikke stå stille. Utviklingen i samfunnet går i rasende fart, og vi må hver dag bidra til svar som velgere etterspør.

Lokalt i bydelsutvalget er vi svært ofte tverrpolitisk enige om de viktige byutviklingssaker. Hovedregelen her er at vi sammen blir enige om hvordan vi best kan påvirke byråd og bystyre. Sammen står vi sterkere, og det er viktig at partiene kan samarbeide. Eksempelvis å få en bypark innerst i Bestumkilen med flerbrukshall og svømmeanlegg, fortgang i nye Hoff skole, sikre trygge skoleveier for barn og vinne kampen mot høyspentledninger og monstermaster inn til Smestad. Blåtrikken til Bekkestua og mye mer. Noen partier er mer uttalte på områder vi i Høyre gjennom år har frontet, og vinner på det. Det må vi lære av. Vi tror på valgfrihet og her er velgerne sjefen. Det skjerper oss, og vi er klare til å ta den utfordringen.

Carl Oscar Pedersen (H)

Leder av bydelsutvalget Bydel Ullern