– Dette er en unntakskamp, det skjønner alle

Med en strålende Maren Austmo Pedersen (21) bakerst steppet håndballjentene til Ullern-laget Aker opp og knuste Tertnes 35-23 i Nadderud Arena onsdag kveld.

Publisert: 16.09.2021 kl 08:00

BEST: Keeper Maren Austmo Pedersen fikk bestemannsprisen for andre gang denne sesongen. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

ULLERN/BEKKESTUA: – Jeg hadde ikke sett den komme før kampen. Tertnes er et godt lag, så vi spiller dem dårlig rett og slett. Vi er så tente at jeg ikke helt vet hva som skjer, sier Austmo Pedersen.

21-åringen kom fra Charlottenlund i 1. divisjon før sesongen og var god mot bergenserne. Med fjorten redninger hvorav to fra syvmetersmerket og redningsprosent på nesten 40 ble hun kåret til Akers beste spiller.

– Tenningsnivået fra start er kjempebra, og når vi får en redning fra start - så har man startet bra. Da er det lettere å få en redning senere. I tillegg står jeg bak et forsvar som kriger hele tiden, og da er det lettere å ta de ballene. Når de er så bra så blir Tertnes så «liten», og da skyter de dårligere, sier Austmo Pedersen til Akersposten etter kampen.

Men sisteskansen har vært bra i sesongstarten for Aker med en redningsprosent på 54 mot Flint Tønsberg og bestemannspremien mot Larvik i de to siste seriekampene.

– Jeg må ærlig innrømme at overgangen har gått over forventning. Jeg hadde ikke tenkt dette, men det er veldig greit å stå bak forsvaret til Aker. Vi trener godt og jeg får god hjelp, og da blir man bedre, forteller 21-åringen.

Elleville 21-9 til pause

Aker, Ullern-laget som denne gangen spilte hjemmekamp i Nadderud Arena, gikk tøft ut mot Tertnes og ledet 5-1 etter fem minutters spill etter to strafferedninger av Austmo Pedersen og tre scoringer av Marielle Nordvang.

Tertnes knappet innpå til 5-3 etter seks minutter, men ellers hadde Aker kontroll på det meste Tertnes kom med av angrepsspill. Trener Abelsen trakk frem Ine Grimsrud i midtforsvaret.

– Ine har kommet inn som en forsvarsgeneral. Hun har vært helt unik. Hun skal ha mye av æren for å ha samlet den gjengen og at vi har det nivået bakover som vi har hatt de siste kampene, sier trener Lars Abelsen.

Halvveis ut i omgangen fikk Janne Håvelsrud Eklo direkte rødt da hun dyttet Tertnes-spiller, og inn kom Julie Granum og prikket inn to kjappe scoringer.

– Jeg har ikke sett den på video, men jeg opplever at det er en tominutter, og vi får ikke gjort noe med det, for det er jo kjipt når Janne ryker rett ut med rødt kort. Vi vet jo at Janne er veldig viktig for oss, og derfor er det fantastisk å se at Julie, som kommer inn, tar initativ direkte, og har noen fine mål, forteller Abelsen.

Med Austmo Pedersens scoring gikk Aker til pause med 20-9 og la på til 21-9 like etter hvilen.

Så la Tertnes seg ut i offensivt forsvar for å stresse hjemmelaget.

– Vi ble litt stresset av det i starten og de kom litt innpå. Men så klarer vi å beholde roen, og vi vet at vi er raske og gode nok i duellspillet. Det handlet om at vi greide å ta oss den roen til å løpe igjennom og komme til en god sjanse, sier Nordvang.

Selv var 21-åringen god med åtte mål på elleve skudd.

– Jeg er fornøyd med at jeg klarer å gå på mål, men samtidig føler jeg at jeg kan være enda litt skarpere, så jeg må jobbe med det. Men det er bra at jeg tørr å gå mer på mål enn jeg har gjort tidligere, sier Nordvang.

Også Linnea Øhrnell viste seg frem med syv scoringer, seks av de i andreomgang.

– Ja, det er kjempekult. Det har vært litt dårlig med innspill, men i dag setter det seg, sier strekspilleren.

Fornøyd sjef

Til slutt endte det 35-23 til Aker, og trener Abelsen kunne selvfølgelig ikke vært mer fornøyd.

– Jeg er veldig happy nå. Alt annet hadde vært veldig rart. Vi skal være ydmyke her og fortsette å jobbe hardt, for dette er en unntakskamp. Det skjønner alle, at vi har stang inn og at Tertnes har en dårlig dag. Men samtidig må vi gi litt kred for at vi bryter Tertnes ned, sier Abelsen.

Etter de fire første kampene med Sola, Flint, Larvik og nå Tertnes - står Aker med seks poeng.

- Vi holdt på å ta Sola også, men da manglet vi det lille ekstra. Den kampen var ikke så bra, men vi hang jo med. Gruppa har utvikling, og det er mange spillere som står fram. For oss er det et forsvarsspill og målvaktspill som har vært solid hele veien, som legger et grunnlag. Det er så mye enklere å vinne kamper når man har det på plass, forteller Abelsen.

Om en uke reiser Aker til Fredrikstad, før det blir to kamper på rad mot Oppsal. Først NM og så seriekamp i Oppsal Arena 3. oktober.

– Der må vi tenke litt smart på den NM-kampen, men vi får se hva vi gjør. Vi må i alle fall bruke hodet, for min erfaring er at den tredje kampen på en uke (Oppsal har to) ofte er blytung både i beina og hodet. Oppsal er et lag vi skal ta poeng fra. Men vi får «kvinne oss opp» først til Fredrikstad om en uke, avslutter Abelsen.

For øvrig spiller Akers J20 MM-kamp mot Ålgård til helgen.