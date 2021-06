Da tredje gardekompani ble innkalt til vaksinasjon på vaksinesenteret på Hovseter, slo de virkelig på stortromma – til stor overraskelse for Hovseter-beboerne.

Publisert: 16.06.2021 kl 10:25

HOVSETER/HUSEBY: Ingen visste nemlig på forhånd at rundt 100 gardister skulle troppe opp på torget klokken åtte onsdag morgen, med spillende og syngende korps og drillkorps som endelig fikk en liten mulighet til å vise seg litt frem.

– Dette er en skikkelig start på dagen, sier gardesjef Trond Forbregd til Akersposten etter at tredje gardekompani har gjort sin ankomst på vaksinesenteret på Hovseter. De benyttet muligheten til å både spille og synge for intetanende forbipasserende.



– Vi kunne jo ikke si i fra om dette, da hadde det vært et arrangement. Det måtte bli pop-up, sier Forbregd, som selv imidlertid må vente på å få stikket.

– Jeg er ikke i denne aldersgruppen, så jeg får vente sammen med andre i min alder, smiler han.

Gardistenes tur

Nå vaksineres blant annet aldersgruppe 18-24 i Bydel Vestre Aker, og dermed var turen kommet til gardistene på Huseby.

– Vi velger å ta det på denne måten, sier leder for vaksinesenteret i Vestre Aker, Anita Solberg Syversen. Hun viser da til at man innkaller gardistene i samlet tropp.

– Gardistene går jo ikke så mye med mobilen på seg, så det hadde nok ikke fungert så bra med sms, sier hun.

Korpset kan også synge.

Ser frem til et mer normalt liv i leiren

Lege på sykestua i gardeleiren, Anders Heen, som har vært avdelingslege under store deler av pandemien, forteller at mange gardister har sett frem til denne dagen, og at noen har gruet seg litt. Han er imidlertid klar på at vaksinen ganske raskt vil bety mye for aktiviteten i leiren.

– Vi ser for oss en betydelig åpning innad i Garden. Vi har levd veldig kohortstyrt, når det gjelder for eksempel spising og operative aktiviteter. Gardistene har også hatt begrenset med permisjoner og færre reiser til sentrum. Det blir en veldig forskjell når vi nå snart kan leve relativt normalt, sier Heen.

– Kan gardister velge å si nei til vaksine?



– Dette er et tilbud, det er ikke obligatorisk. Men vi jobber for at det skal bli obligatorisk, akkurat som det er det med vanlig influensavaksine for operativt personell, sier han. – Nå er det imidlertid sånn at gardistene har levd så begrenset at de aller, aller fleste ønsker vaksinen.

Mer ute!

Trond Forbregd har ikke opplevd å være gardesjef utenom koronatid, da han tok over jobben i august i fjor. Han ser frem til at Garden skal være mer ute blant folk i lokalmiljøet.

– Jeg håper vi får gjort mer slike ting, sier han og viser til dagens uventede oppreden på Hovseter torg, som i hvert fall så ut til å være et velkomment innslag for dem som stoppet opp og fikk det med seg.



Drilltroppen viser seg frem. Video: Fredrik Eckhoff