Det gjelder Slemdal:

Publisert: 29.08.2021 kl 18:16

SLEMDAL: Akersposten møtte tre av Venstres stortingskandidater, hvor riktignok bare én har en reell sjanse for å komme direkte inn og fortsette sitt arbeid på Stortinget, nemlig Ola Elvestuen. Han er nr. 2 på Oslo Venstres stortingsliste. Sammen mad ham møter vi bystyrerepresentant Haakon Riekeles og Hans Kristian Voldstad fra Vestre Aker, som i dag er varamedlem til Stortinget.

Inn i småhusområdene

Temaet som de tre Venstre-representantene vil belyse, er konsekvensene av bymessig fortetting i småhusområdene og med Slemdal som eksempel. Beboere på Slemdal har dannet en aksjonsgruppe, etter at det siste utkastet til fortetting av området ble lansert av Plan- og bygningsetaten, hvor etaten i prinsippet har utvidet området for fortetting. Det betyr at større deler av småhusområdet rundt Slemdal sentrum er lagt inn i fortettingsplanen.

En riveplan

- Plan- og bygningsetatens foreløpige planer sier bare noe om høyder og lite om volum og utnyttelsesgrad, innleder Voldstad.

- Denne planen er ikke en fortettingsplan. Dette er en saneringsplan - en riveplan om dette blir resultatet. Det er sånn det kommer til å fungere. Det er ikke snakk om å bygge med historien og se på muligheter for å få til større utnyttelse i et godt etablert bomiljø. Det går fint an å fortette sentralt på Slemdal og få til bra ting, men her strekker den fortettingssonen seg langt ut i småhusområdet, sier Elvestuen.

- Slemdal er ikke et knutepunkt, som er lagt som et premiss for denne planen. Det er kun et stoppested for t-banen. På det grunnlaget vil de radbrekke Slemdal med planer som innebærer rivning og alt for høy og tett bebyggelse. Dette er et godt område for barnefamilier, som vi trenger mer av og ikke mindre, sier Voldstad.

- Dette gjøres uten respekt for de eksisterende beboerne. Vi vet fra før hva som kan skje. Den første blokken kommer og flere flytter ut og selger. Til slutt er det etablerte bomiljøet borte, supplerer Elevstuen.

Provoserer beboerne

Som medlem av bystyrets byutviklingsutvalg, vil Haakon Riekeles med tiden få saken til behandling. Han mener at man her hadde muligheten for å lage en gladsak.

- I stedet for en fornuftig fortettingsplan som blant annet innebærer en t-bane under bakken, en torgløsning og gode grøntområder rundt sentrale Slemdal, så provoserer man beboerne med en plan hvor småhusbebyggelsen må vike. Det er allerede stor motstand mot dagens plan og som helt sikkert vil øke. Med dette vil de ikke få befolkningen med seg, noe jeg mener er en forutsetning for at den skal kunne vedtas. De ytre velfungerende boområdene må tas ut av planen. Det er jo ikke stasjonsnære områder det er snakk om, sier Riekeles, som også viser til fortettingsprosessen i forbindelse med Sæterplanen på Nordstrand.

- Der fikk man befolkningen med seg og tok dem med på råd. Man fikk et sentrum som ble tatt godt imot, selv om det var noe protester der også. Det er viktig at beboerne i området er en del av beslutningsprosessen. En overkjøring skaper bare store konflikter.

Ola Elvestuen mener at man må lære av det som tidligere skjedde på Holtet.

- Resultatet av den områdereguleringen førte til en bit for bit-nedbygging av hele området, med stadig nye konflikter.

VARIERT BEBYGGELSE: Hans Kristian Voldstad, Haakon Riekeles og Ola Elvestuen på vandring i Slemdals småhusbebyggelse. De peker på variasjonen med alt fra store eneboliger til rekkehus, tilpasset barnefamiler. Foto: Vidar Bakken

Dårlig klimapolitikk

Voldstad peker på at planen viser lite til annet enn høyder i de enkelte sektorene.

- Også sentralt på Slemdal mener jeg det legges opp til for høy bebyggelse, uten en fornuftig nedtrapping mot småhusbebyggelsen.

- Det er også dårlig klimapolitikk å rive god eksisterende bebyggelse, i et stort område for å bygge nytt. Vi må beholde mye av denne bygningsmassen både av klima- og bevaringshensyn. Den nye kulturmiljømeldingen som ble vedtatt ifjor, understreker nettopp dette å ta vare på den bebyggelsen som fungerer godt, i stedet for den totale utskiftningen som det legges opp til her. I tillegg må vi ha mer natur i byen. Denne saneringsplanen vil få betydelige konsekvenser for grøntarealene i dette småhusområdet, som kan bli erstattet av mange store og harde flater. I en fremtid med mye ekstremvær, betyr for eksempel god overvannshåndtering mye, sier Elvestuen.

En kommuneplan som låser situasjonen

- Jeg vil gjerne høre at dere setter Slemdal i en kontekst hvor bydelsutvalg, bystyre og storting har betydning for den videre utviklingen.

- Det er slik at politikerne lokalt gjennom bydelsutvalget, stort sett er enige om utviklingen av Slemdal. Problemet er at de samme partiene i bystyret ikke slutter seg til hva de er blitt enige om lokalt. Slik er det ikke i Venstre. Venstre med Riekeles slutter seg til Venstres vurdering lokalt. Ola kan i Stortinget dra disse perspektivene videre i nasjonal politikk, sier Voldstad.

- For Venstre er det slik at politikken skal komme nedenfra, hvor lokallagene er våre lytteposter med hensyn til hva som skjer rundt i byen og som er veldig på ballen. Her har Vestre Aker Venstre standpunkter som er helt i tråd med vår politikk. En god utvikling av Slemdal sentrum og bevaring av et velfungerende småhusområde er i tråd med vår politikk, samt at bevaring av natur og riktig klimautvikling for byen også er en del av dette, understreker Riekeles.

- Denne problemstillingen opplever vi flere steder i bydeler over hele Oslo. Vi må finne riktig måte å fortette på i overensstemmelse med kulturvernet, hvor vi bygger med historien, tar hensyn til klimaet gjennom å rive mindre og hele veien tar hensyn til den bebyggelsen vi har. Som jeg også har sagt tidligere, denne byen må få beholde sine grøntområder og den trenger flere. Et hovedgrep i Kulturmiljømeldingen er kulturminnevern som et klimatiltak. Vi må se nærmere på plan- og bygningsloven for å gi kommunen mer rom for å si nei til rivning i både stor og liten skala, uten nødvendigvis at det må begrunnes i kulturminnevern. Vi trenger regler som sikrer at du bygger om og på eksisterende bebyggelse, sier Elvestuen og fortsetter

- Så er det min kjepphest at jeg vil ikke ha et krav om juridisk bindende kommuneplan, som låser situasjonen i områder før de enkelte regulerings- og byggesakene kommer opp. Vi er det eneste landet i Vest-Europa som har et slikt krav. Dette kan vi endre gjennom Plan- og bygningsloven. Oslo fungerte godt med sine strategiske planer tidligere, med tillatelser og avslagshjemmel som ikke var bundet opp i en juridisk bindende kommuneplan. Kommunen skal kunne beslutte om de vil ha en slik plan selv, men jeg ser ingen grunn til at det skal være et pålegg, avslutter Elvestuen.

