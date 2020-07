Dette er det nye kvartalet

Da er det helt nye planer for kvartalet i Henriks vei på Hovseter. Planene med byvillaer, eller blokker som mange vil kalle det, på 6 etasjer er lagt bort og rekkehus har erstattet disse.

UTFORMING: Et snitt av et tenkt rekkehus i Henriks vei. Illustrasjon: R21 Arkitekter

HOVSETER: Plan- og bygningsetaten var ikke begeistret for blokkbebyggelse, selv om prosjektet ligger i såkalt stasjonsnært område. Utbygger, Bergskogen Eiendom, tok signalene og har omprosjektert byggeplanene. Gjeldende regulering, småhusplanen, er nå førende for prosjektet. Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Henriks vei er nå kunngjort.

Det innebærer at prosjektet er redusert fra 135 boenheter til 56 boenheter, fordelt på rekkehus med et bruttoareal på cirka 7 800 m2. Det vil i så fall si et snitt på 140 m2 per rekkehus. Søker karakteriserer dette som "tett-lav"-bebyggelse. Rekkehusene vil bestå av tre etasjer.

MÅ RIVES: Dagens småhus i Henriks vei må rives for å gi plass til ny bebyggelse. Google Maps

Søker skriver blant annet i sitt varslingsnotat:

Planforslaget bidrar til et variert botilbud i området. Stedsanalysen viser at det er lite rekkehusbebyggelse innenfor avgrensningen av Hovseterløftet. Hvor over 80 prosent av bebyggelsen består av blokkleiligheter.

En hovedmålsetning for planområdet er derfor å tilføye området en ny type bebyggelse. Rekkehusbebyggelse med generøse og tilgjengelige uterom, felleshus og høye arkitektoniske kvaliteter gir et godt grunnlag for å etablere et attraktivt bomiljø.

Det vil ikke bli anlagt underjordisk garasje. Det tas sikte på parkering på bakkeplan og denne er basert på en bildelingsordning. Sykkelparkering skal også etableres.

