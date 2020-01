Detonerer Aker-jentene en ny bombe?

Onsdag kveld spiller Aker Topphåndball sin første kamp i Bygdøhus i 2020, og Aker-trener Henrik Wilhelmsen håper på en ordentlig overraskelse. – Jeg håper entusiasme, fart og ungt pågangsmot kan slå rutine og gode ferdigheter.

ULLERN/BYGDØY: – På hjemmebane i Bygdøhus har vi kun ett tap denne sesongen, og har prestert jevnt over meget bra. I kveld møter vi Storhamar som er et av Norges beste lag. Det blir utvilsomt en tøff kamp, men vi har troen på at det er mulig med maks klaff.

Tidenes yngste Aker-lag

Aker har en av Eliteseriens yngste tropper, og det gror meget bra nedover i systemene i Oslo vest. Per dags dato er Ullerns jenter-16 ubeseiret i Bringserien (NM 16), jenter 18 er ubeseiret i Lerøyserien (NM 18), jenter 20 ble norgesmestere i romjulen, rekruttlaget ligger på 2. plass i 2.divisjon, og A-laget ligger på en imponerende 5. plass i eliteserien.

– Vi er meget fornøyde med de sportslige resultatene på alle nivåer, og det er utrolig moro med så mange unge jenter som jobber hardt for å ta nye steg hver eneste økt! I kveld får vi se det yngste Aker-laget i eliteserien noen gang. Det er hele 10 jenter i dagens tropp som holder junioralder. Det er et sjeldent syn i Rema 1000-ligaen, forteller Wilhelmsen til Akersposten.

Må hindre kontringene

– Hva tror du blir avgjørende i onsdagens kamp?



– Skal vi ha noen sjanse mot Storhamar, så er vi helt avhengig av å hindre deres giftige kontringer. De har to kantspillere som er ekstremt flinke til å straffe motstanderens feil. Så vi må være disiplinerte i vårt angrepsspill, også håpe på at vi heller kan få løpt på dem. Da kan vi ha en liten mulighet, men det er ingen tvil om at vi underdogs i dagens kamp, avslutter Akertreneren.

Aker-trenerens oppfordring er å ta en pause fra EM-håndballen og møte opp i Bygdøhus kl 19.30 og hjelpe Aker-jentene i toppkampen.

PS! Aker TH, som er topphåndballsatsingen i Ullern IF, ligger for tiden på femteplass i sin første sesong i Rema 1000-ligaen (eliteserien), med 13 poeng etter like mange kamper. Storhamar er på tredjeplass med 20 poeng.



