«Det viktigste vi gir hverandre, er kontakt»

Så er jula her – nesten i alle fall. Adventstiden – ukene hvor vi forbereder oss til jul – er her. En del synes det er trist at disse dagene før høytiden er blitt en skikkelig stri. Vi kaver og maser, og når jula så er her … var det verd det? Det er et tankekors, at både store og små gruer seg til høytiden. For mange er jula vanskelig.

Publisert: 19.12.2021 kl 12:00

Julebudskapet er ikke det viktigste for alle, men derimot familie, god mat og drikke – samt tradisjoner. Ved giftemål er det ikke alltid like lett å komponere en felles jul. Blir det ribbe eller pinnekjøtt … eller begge deler? Det er ikke få som spiser pizza. Skal en gå i kriken? Hva med grøten? Kanskje må en skape nye tradisjoner.

Dessverre er det slik at en god del faller utenfor det de fleste av oss prøver å samle oss rundt. Noen blir ikke inkludert. Andre er med, men vil helst ikke delta i de familiære sammenkomstene. De oppleves ganske enkelt som mareritt. Da jeg var prosjektleder for Mental Helses hjelpetelefon, oppleve jeg at de som gruet seg til jul begynte å ringe lenge før vi var kommet til adventstiden.

Kanskje vi burde stille oss noen enkle spørsmål i forbindelse med den forbruksfesten julen har utviklet seg til å bli? Vi skal ikke slutte å gi gaver, men hva kan vi gi? Hva med å kunne gi mer oppmerksomhet? Kanskje du og jeg kan gi andre mennesker vissheten om at vi tenker på akkurat deg og deg? Det er trolig den største gaven vi kan gi hverandre.

På Ullern kultursenter hadde vi i oktober et tankevekkende foredrag om hvorfor vi er så redde for å være oss selv. Redde for å bli avvist. Redde for ikke å være gode nok. Vi frykter at vi ikke er verdige. Hver og en av oss har disse tankene. Det er noe vi bærer med oss helt fra steinalderen fordi den gang var det livsnødvendig at en var en del av flokken. Var en ikke det – døde en. En utstøtt klarte seg ikke alene.

Derfor er relasjoner, samhandling, vennskap, det å være glad i noen – det livgivende. Det er andre mennesker som gir livet mening – gjør det verdifullt å leve. Det å bli sett, være en del av et nettverk, er selve grunnmuren i våre liv. Mye omkring julen gjør at en kan føle seg forlatt. Glemt. Ikke sett.

Det smerter. Det er nesten ikke til å holde ut fordi det meste i denne tiden handler om hvor lykkelige vi er og hvor godt det er å være sammen – særlig med familien. Det kan oppleves som om alle andre har noen å dele med. Det gjør at mørke tanker lett kan brer seg.

Denne julen – og forhåpentligvis også når hverdagene overtar – kan vi bli flinkere til å se andre mennesker. Vi kan begynne å ta kontakt, ikke for å si så mye eller invitere til utskeielser, men for å vise at jeg har tenkt på deg. Det oppleves så utrolig godt å vite at andre har en i tankene – at en ikke er forlatt.

Dette er et helt grunnleggende. Det er styrende i vårt samspill med andre og det er bestemmende for hvordan vi ser på oss selv. Hvorfor er vi så redde for å være oss selv? Blir en verdsatt for den en er? Skal jeg våge å ta det første skrittet og vise at jeg tenker på deg? Ja, ta det første skrittet. En dør ikke av det. Men en kan dø av ensomhet.

Det viktigste vi kan gi hverandre er et tegn på at jeg har tenkt på deg – og det kan vi gjøre gjennom hele året.

Bjørg Duve

Journalist