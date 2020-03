– Det vi ser nå, er helt unødvendig

Det sier daglig leder på Meny Røa, Jørgen Rønning når han ser hvordan mange handler torsdag.

RØA: – Det er ikke noe i situasjonen nå som gjør at folk trenger å endre handlevanene sine, sier han. – Det viktigste folk kan gjøre nå, er å følge helsemyndighetenes råd, fortsetter han.

Hamstre-tilstander

Det er godt synlig i butikken hans på Røa Senter at Norge nå har beveget seg inn i en ny fase av korona-epidemien. Men innehaveren opplyser at kundene ikke trenger å bekymre seg for mangel på varer.

Rønning påpeker at alle kan bidra til å begrense smitte og spredning ved å holde avstand, og det er viktig at alle bidrar til dette, men dette hensynet syns ikke å oppfylles her nå.

– Men det er klart, når folk hamstrer slik som nå, blir hyllene tomme, og det tar tid å fylle opp igjen. Vi får inn varer i morgen og i helgen. Det er ingenting som tyder på at det skal bli stans i leveransene, sier Rønning.



Etter bare tre timers åpningstid torsdag, var Meny tomme for toalettpapir, knekkebrød, og andre basisvarer.

Felles melding fra butikkene

Spredningen av viruset er alvorlig, men det er ikke grunn til å bekymre seg over mangel på dagligvarer, fremgår det i en felles pressemelding fra Coop, Norgesgruppen, REMA 1000, Virke dagligvare og NHO service og handel torsdag formiddag.

– I andre land ser vi eksempler på at forbrukerne har økt sitt innkjøp av enkelte basisvarer markant. De samme utfordringene har vi ikke i Norge. Nordmenn har den siste tiden kjøpt noe mer av enkelte basisvarer enn vanlig, men vi er ikke bekymret for varemangel, skriver bransjen.



Men det virket altså ikke helt slik på Meny Røa torsdag, og det kommer meldinger om liknende tilstander i andre matbutikker også.

Toalettpapir? Det var en gang.

Såpe og C-vitaminer

Apotekene på Røa har også meldt om stor pågang og hamstring.

– Vi merker en økt tilstrømming av kunder, opplyser en av farmasøytene på Vitus apotek. – Vi er utsolgt for Antibac, men selger mer såpe.

I det siste har apotekkjedene også solgt mer C-vitaminer, men det finnes ikke dokumentasjon for at C-vitamin hjelper mot koronaviruset. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at det ikke finnes noen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

Råd om beredskap

Til tross for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer at alle nordmenn har litt ekstra av det viktigste de trenger for å klare seg selv i minst tre dager, betyr ikke det at man trenger tømme hyllene for fisk, kjøtt og meieriprodukter.

DSB anbefaler blant annet at man bør ha to pakker knekkebrød, en pakke havregryn, tre bokser middagshermetikk eller poser med tørrmat per person, samt noen poser med tørket frukt, nøtter, kjeks eller sjokolade.



Men langs butikkhyllene på Meny Røa sees handlevogner fylt til randen med opptil åtte pakker vaskepulver, flere kasser med juice og brus, pasta, 10 pakker egg, kjøttpålegg og wienerpølser.

For de fleste vil det være mulig å få handlehjelp av familie, naboer eller venner. Hvis ikke, kan man ta kontakt med kommunen for å få hjelp, opplyser DSB.

