– Det var et enormt tempo, uten pauser. Vi fikk ikke engang snappet etter luft.

– Mange av de ansatte har vært stressa og slitne. Men det har aldri vært noen sutring, bare smil og en enorm dugnadsånd. Jeg ekstremt imponert og har aldri sett noe liknende, sier lederen for Smitteteam Vest, Franziska Askeland. Hun forteller om krisen i vinter som førte til at teamet måtte styrkes kraftig.

OSLO VEST: På sensommeren 2020 kom spørsmålet opp: Hva med å slå sammen smittesporingsteamene i de fire vestligste bydelene, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Frogner?

– Vi fikk beskjed om å se på hva som var mest nyttig å gjøre, og vi ble slått sammen, sier lederen for Smitteteam vest, Franziska Askeland.

– Da var det bare å snu seg rundt! sier hun. I praksis betydde samarbeidet fordeler som felles tilganger til digitale plattformer og felles turnus. At de ansatte satt på hjemmekontor, fungerte godt ettersom alt var digitalt.



– Vi kunne jo ikke møtes, og de aller fleste sitter hjemme, sier Askeland.

Siden tidlig høst 2020 har altså den viktige koronasmittesporingen i de fire bydelene som til sammen teller rundt 200.000 Oslo-innbyggere, blitt utført av dette teamet, som i utgangspunktet var bygd opp av de lokale smitteteamene. Etter hvert har det vært både utvidelser og noen utskiftninger.

– Kriseledelse

– Det viste seg at dette samarbeidet fungerte bra med én gang. Her har det vært en vanvittig innsats og til tider veldig lange dager. Vi har ansatte som tar dette på strak arm. Det er en gjeng med helt unike mennesker, som virkelig tar ansvar, sier Askeland.

Hun forteller at det var mye jobb i starten med å organisere teamet, som i høst var på rundt 40 personer.

– Folk var bekymret, og det var også mange av de ansatte. Hvordan skulle dette gå? Ville vi få det tekniske til å fungere? Vi måtte lage rutiner, få felles telefonnumre og fellesmailer og sånt til å fungere, sier Askeland. – Det er utrolig gøy å se at det funker.

Smitteteamet knelet nesten

I februar kom en ny, stor korona-bølge skyllende inn, og de vestlige bydelene ble ikke spart. I alle fire bydelene steg smittetallene, og assisterende bydelsoverlege i Vestre Aker, Jorunn Thaulow, gikk ut i Akersposten i midten av mars og fortalte at situasjonen var på et bristepunkt.

– Smitteteamet har den siste tiden vært under et enormt arbeidspress. Veldig mange på teamet jobber doble vakter og mye overtid, det er en svært krevende situasjon. Arbeidsmengden er veldig stor, og vi sliter nå med å komme àjour, sa Thaulow i mars.



– Etter vinterferien var hverdagen for de ansatte uoverkommelig. Vi starten vaktene med så mange positive tester at vi ikke visste om vi ville komme gjennom listen. Det ble uoversiktlig, og vi måtte bruke enormt mye krefter for å få oversikt, sier Askeland.

Jobben med å spore opp smittedes nærkontakter, få kontakt med dem og varsle om hvem som var i karantene – og som skulle korona-teste seg – ble enormt omfattende.

– Det er ikke sikkert folk helt skjønner helt hva det innebærer å være smittesporer. De må tilpasse seg daglig all informasjon om ting som blir endret av tiltak, det kommer stadig nye føringer. De får masse spørsmål de må kunne besvare, og det går ikke én dag uten at vi må justere, sier Askeland, som beskriver ukene etter vinterferien slik:

– Det var et enormt tempo, uten pauser. Man fikk ikke engang snappet etter luft mellom tilfellene. Det var hele tiden et spørsmål om hva vi skulle prioritere.

– Har en smittet person en komplisert historie og har vært i kontakt med mange, må vi bruke opptil to-tre timer på ett tilfelle, og vi kunne ha 70-tilfeller hvert døgn i den mest hektiske perioden.



– Hva gjorde dere da det kokte som verst?



– Vi måtte oppbemanne kraftig. I løpet av to uker fikk vi mer enn 25 nye ansatte, og vi gikk fra å ha 40 til rundt 70 på jobb, sier hun. – Da trengte vi en litt annen struktur, og det var noen dager vi opplevde en svært krevende arbeidshverdag, sier Askeland.

Som leder for smitteteamet sto hun midt i en storm.

– Det var hektisk. Min jobb er å koordinere ressursene vi har behov for, rigge oss, prøve å planlegge dagen etter. Det er ikke alltid så lett. Og så må opplæringen av nye ansatte struktureres.

– Hvem er den typiske smittesporeren? Hva slags bakgrunn har de?



– Noen er sykepleiere, men vi har også andre helsefagarbeidere, som fysioterapeuter, helsesykepleiere, legesekretærer, medisinstudenter og andre studenter.

Det viktige samarbeidet

Franziska Askeland skryter ikke bare av de ansatte i Smitteteam vest. Hun trekker også frem støtteapparatet rundt.

– Det er mange gode støttespillere. Det er et veldig godt samarbeid mellom bydelene, med HR-avdelingene, med IKT, og det gode samarbeidet med Helseetaten er viktig, sier hun.

Litt mer vanlige arbeidsdager

– Mange av de ansatte har vært stressa og slitne. Men det har aldri vært noen sutring, bare smil og en enorm dugnadsånd. Jeg ekstremt imponert og har aldri sett noe liknende. Jeg kjenner meg veldig privilegert som jobber sammen med denne gjengen, sier hun.

Nå er korona-smitten inne i en litt roligere periode. Tallene har sunket gradvis de siste par ukene.

– Vi har litt mer vanlige arbeidsdager nå. Vi kan noen dager også tilby hjelp til andre bydeler i Oslo, sier hun og understreker at de hele tiden må være klar for at det kan komme en ny bølge.



– Aller mest ønsker jeg de ansatte en vanlig arbeidsdag. Vi ser alle frem til den festen vi skal ha. En dag når dette er over. Med gode klemmer! smiler hun.