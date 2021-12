Han fikk sitt store gjennombrudd da en av tidenes største filmstjerner plutselig inviterte ham hjem til seg på Upper Eastside på Manhattan. Siden har kunsten vært altoppslukende. I helgen stiller Espen Eiborg ut på Bogstad Gård, som er et hans favorittsteder.

Publisert: 17.12.2021 kl 20:35

BOGSTAD/RØA/LILLEAKER: 53-åringen er vokst opp på Bekkelaget, men har de siste årene bodd på Røa, nærmere bestemt like ved Grinidammen – og han har atelier i kunstnerkollektivet til Galleri Art Design på Lilleaker.

– Lysakerelven er blitt en viktig del av livet mitt nå ja. Og da passer det veldig bra at jeg stiller ut igjen på Bogstad Gård, sier kunstneren. Han forteller til Akersposten at han ikke kommer fra en typisk kunstnerfamilie. Likevel fant han ganske tidlig ut at det ikke var noen vei utenom kunsten.

– Det var egentlig ikke noe valg, det var en besettelse og forbannelse. Det tar aldri slutt, det bare kverner non stop, smiler han.

– Jeg er utdannet arkitekt. Det var en slags mellomvei. Jeg var kanskje ikke helt gammel nok til å forstå den gangen at malerkosten var veien for meg, sier Eiborg.

Livet som heltidskunstner startet egentlig brått med at han midt på 90-tallet mistet jobben i et arkitektfirma i New York.

Telefonen som satte fart

– Jeg fikk sparken på julaften og var arbeidsledig og pengelens. Jeg malte hele julen.

– Så fikk jeg en telefon fra en i bransjen, som hadde en veldig profilert kunde som hadde sett noen av bildene mine. Jeg ble kjørt til en fornem adresse på Upper Eastside på Manhattan. Der satt Robert Redford på sofaen, og hele entouraget hans var der.

Det var seks-syv personer som alle vurderte kunsten til Espen Eiborg, en ung og den gangen ukjent, norsk kunstner.

– Han likte det jeg lagde og kjøpte et maleri. Han var vel den første som kjøpte et maleri av meg. Det var ingen vei tilbake – jeg peiset på!

At stjernen fra filmperler som «Butch Cassidy and the Sundance Kid», «All the president’s men» og «Mitt Afrika» hadde fått øynene opp for Oslo-gutten, nådde raskt Oprah Winfrey, og det skadet ikke å bli nevnt på hennes show heller.

– Jeg skjønte at jeg gjorde noe riktig, sier han.

Espen Eiborg har stilt ut i mange år sammen med sin venn Ari Behn.

Variert popkultur

– Jeg er veldig opptatt av populærkultur, det reflekterer den nye religionen. Jesus er byttet ut med popstjerner, modeller og andre man ser opp til.

Eiborgs kunst er variert og mangesidig.

– Hadde jeg vært musiker, ville jeg lagd både visesang, rockelåter og spilt jazz. Jeg behersker alle kunstens instrumenter og prøver gjerne ting jeg ikke har prøvd før. Teknikken og håndverket er viktigere enn selve uttrykket, sier han.

– Kvalitet er viktig. Kunst går hånd i hånd med mye annet. Alt er kunst når man snur og vender på det.

Stiller ut i helgen

Helg på Bogstad Gård

– På Bogstad Gård i helgen vil man få se noen av mine siste arbeider, og det blir litt av de eldre også, sier han.

– Jeg er ofte på Bogstad, sier Eiborg. – Det er en flott stemning der, ikke minst nå til jul, sier han.

Sist gang han stilte ut på Bogstad, var det sammen med hans venn Ari Behn.

– Vi hadde vel 50-60 utstillinger sammen. Jeg savner Ari. Jeg kommer sikkert til å sende noen gode tanker til ham i helgen.

Hvis du vil få med deg Espen Eiborgs utstilling på Bogstad Gård, er den søndag 18. desember og lørdag 19. desember, begge dager kl. 12-16.

Fakta Om Espen Eiborg: Espen Eiborg (f. 1968) vokste opp på Bekkelaget og bor nå med familien på Røa. Etter avtjent verneplikt som 19-åring tok han skrittet ut i den store verden og endte opp med å ta kurs i New York. Hans kjærlighet til storbyen startet der og da, der han sto i gaten med norsk geitost i ryggsekken. Eiborg flyttet tilbake til Oslo og stiftet familie i 2004. Dette etter flere år som bosatt i New York, Milano og Irland.

Da Eiborg hadde adresse i USA gjennomførte han mastergrad ved New York School of Interior Design. Utdannelsen har gitt ham en spesiell følelse for samspillet mellom bilder og rom, og en stund arbeidet han også i et arkitektfirma. Ved siden av utdannelsen hadde han flere utstillinger i verdensbyen, og maleriene hans ble raskt revet bort. Tidligere malte Eiborg for det meste øde og enkle landskap og han var tidlig opptatt av lyset, og av lysets mester fremfor noen; Rembrandt. Eiborg ser ikke fokusskiftet han har hatt som noe brudd -snarere som en slags fortsettelse fra de øde landskapene. Sitt første gjennombrudd som billedkunstner hadde han i New York og kunsten hans er blitt kjøpt av blant andre Oprah Winfrey, Robert Redford og Jennifer Lopez. Han beriker bybildet med sin utsøkte kunst. Foruten om utstillinger hos Clodagh og Tucker Robbins i New York, har han vist sine arbeider hos Cross Gallery i Dublin samt Centre Culturel Suedos i Paris, Nordiska Museet i Stockhlolm og hos (h) i Milano. Eiborg har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag for blant annet Norwegian Trade Council i New York, Royal Caribbean Cruise Line, Dublin City Coroners Court, Fokus Bank, Folketeateret og First Securities. Det siste året har han hatt over 50 Pop opp utstillinger sammen med Mikael Persbrandt og Ari Behn.