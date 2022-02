Etter mange år utenfor det gode selskap klatret Røa til topps i førstedivisjon herrer i bandy etter seier i serierunde søndag ettermiddag. Dermed blir det eliteseriespill neste sesong.

Publisert: 20.02.2022 kl 21:35

BOGSTAD/RØA: Oppgaven var klar før søndagens kamp: NTNUI var serieleder og måtte slås for å sikre opprykket for det unge Røa-laget.

Det ble da også en meget tett kamp. Lagene fulgte hverandre tett, men Røa var i ledelsen flere ganger. Hjemmelaget gikk opp i 5-3-ledelse, før gjestene reduserte én gang. Men nærmere kom de ikke, og Røa kunne juble for seier, 5-4.

– Fantastisk

En av trenerne, Christer Faanes Johansen, sier etter kampen at de før sesongen hadde som mål å være med i kampen om opprykk.

– Målet var å være blant de to beste. Det var en fin avslutning å kunne kjempe om opprykk i dag. De sto i dag frem som et lag som ønsket å vinne, sier han.

– Det som er fantastisk, er at det bare er lokale Røa-gutter. De aller fleste er fra 16 til 18 år, blandet med fire eldre, rutinerte spillere som også er Røa-gutter. Kombinasjonen har vært veldig fin, sier Faanes Johansen.

Han kan se tilbake på en vanskelig sesong med korona-pause og ekstra utfordringer. Likevel gikk det altså veien til slutt.

– Det har vært en langsiktig målsetting for oss å rykke opp. Det er en fantastisk historie i seg selv, og det er betryggende at vi har en så god lokal forankring. Nå starter vi på en måte på en ny plan, sier treneren.

Men før det skjer, blir det tid for en liten feiring søndag kveld på Lofthus på Røa Torg.

Må legge en plan

– Jeg vil gratulere laget. Det er resultat av mange år med hard jobbing. At de unge allerede nå hevder seg og er klare for eliteserien, er utrolig bra, sier leder for Røa IL Bandy, Iver Endresen.

– Nå må vi legge en plan for hva som skjer til høsten. Det er viktig for oss å bygge videre på spillere fra egne rekker. Noen har tidligere gått til andre klubber for å spille på høyere nivå. Kanskje noen av dem kan være aktuelle for å komme tilbake.

Det er for øvrig 50 år siden Røa for første gang spilte i eliteserien, men det er 20 år siden sist det skjedde.