«Det skjer ingenting i Sørkedalen»

Det er ytterst merkelig at byrådet etter ti år ikke er i stand til å fremme et reguleringsforslag som kan sikre de myke trafikantene i Sørkedalen.

I rundt 11 år har det vært planer om egen sykkel/gangvei eller utvidet veiskulder fra Peder Ankers plass til Skansebakken i Sørkedalen. Det har ikke manglet på advarsler om at en alvorlig ulykke er forestående, om ikke det blir gjort noe med forholdene for å legge til rette for syklister.

Så skjedde det altså at en motorsyklist traff tre syklister i Sørkedalen, hvor to ble alvorlig skadet. Etter at Akersposten skrev om saken, har debatten gått høyt på Akerspostens facebook-side. I all hovedsak er innleggene saklige, selv om engasjementet er stort.

Som vanlig er det snakk om hvem som skal ta hensyn til hvem og hvem som eventuelt er mest hensynsløse, bilistene eller syklistene. Hvordan er det tryggest å passere syklister i svingete Sørkedalen? Skal de ligge på rekke eller to og to i veibanen? Skal Sørkedalen være treningsområde med store skarer av syklister blandet med biler, mc og tungtransport?

I tillegg er det mange tursyklister, jobbsyklister og skolesyklister på veien. Er dalen egnet for dette? Hvor hensynsfulle er bilistene? Hva med rulleski, gående og andre trafikanter? Hva skjer når tunge lastebiler skal ut på veien med masser fra tunnelinnslaget ved badeplassen?

Men hovedspørsmålet blir likevel: Hvorfor i all verden blir det ikke gjort noe videre med planene for Sørkedalsveien? I 2010 ga Miljøverndepartementet klarsignal for å starte reguleringsarbeid, med utgangspunkt i utvidet veiskulder. I prinsippet stoppet planene så opp i 2014.

Hvilket alternativ er så best, utvidet veiskulder eller egen separat sykkelvei ved siden av? Hvilke alternativ har hvilke konsekvenser for jordbruksbygda? Departementet har så langt kun gitt klarsignal for utvidet veibane. I 2014 var det klart etter høring, at utvidet veibane-alternativet også hadde tilslutning fra brukerne av Sørkedalsveien. Siden har det altså skjedd lite. Og hvor lite vil Akersposten finne ut og har sendt følgende spørsmål til Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og byrådsavdeling for miljø og samferdsel:

Det har nylig skjedd en alvorlig ulykke i Sørkedalsveien som involverer motorsyklist og syklister. I mange år er det blitt advart mot denne type ulykker, samtidig som det etter et tiår med arbeid ikke foreligger noe reguleringsforslag for å gjøre veien sikrere for myke trafikanter. Miljøverndepartementet ga grønt lys for å starte reguleringsarbeid i 2010. Hva er årsaken til den manglende fremdriften og hva er nå status i saken?

