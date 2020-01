– Det skal jo bli helt vilt på Røa

– Det blir mye flere folk, og det krever nye tilbud til generasjonen som skal vokse opp her, sier Røa-mann, musiker og TV-profil Thomas Felberg. Han har stor sans for planene Samfunnshus Vest har for tilfluktsrommet.

Publisert: 29.01.2020 kl 14:15

RØA: Når Samfunnshus Vest nå er i ferd med å tilrettelegge for ungdommelig musikkaktivitet i et nesten 100 kvadratmeter stort lokale i underetasjen, er Thomas Felberg og musikk-kollegaer involvert. De har rett og slett prøve-øvd for full guffe i lokalet. Felberg, som også er kjent som frontfiguren for rockebandet We gjennom mange år, har fått utfolde seg.

Testene viser at det gamle tilfluktsrommet er lydtett så det holder.

Derfor kan Samfunnshus Vest fortsette jobben med å tilrette lokalet for ungdom og musikk, som Akersposten skriver om her.

Ikke alle driver med sport

Thomas Felberg har stor tro på konseptet Samfunnshus Vest holder på å realisere.

– Vi har testet ut lokalet, og det virker veldig velegnet, sier Felberg, som mener at dette kan bli et veldig viktig tilbud til ungdom på Røa og større deler av Oslo vest.



– Bare se på den nye virkeligheten her på Røa. Det har gått fra å være den siste utposten i byen, til å bli en hektisk bydel. Og når all byggingen er ferdig – det vil vel si når det siste huset på Røa er revet og bygd nytt og større – blir det jo helt vilt her på Røa. Og det kommer til å bli utfordringer, sier han og peker blant annet på hvor ungdom skal gjøre av seg.

– Ikke alle driver med sport. Ikke alle har like god råd. Hvis ikke Røa-området vil sitte igjen med reelle problemer, må vi ha et tilbud også til dem som ikke bare driver med sport. Ta ungdommen på alvor, nå har vi sjansen til å gjøre noe, sier han og henvender seg blant annet til politikerne som fordeler fellesskapets midler:

– Som lokalpatriot og rocker her på vestkanten sier jeg: Nå har dere sjansen! Eller dere kan gi f… Men da kommer jeg til å si «I told you so!».

Samarbeid

Felberg liker tanken på at samfunnhuset ønsker et samarbeid med allerede eksisterende musikkmiljøer på ungdomsklubbene i Vestre Aker og Ullern, henholdsvis nye B7 på Hovseter og Stoppestedet på Lilleaker. Han har selv mye å takke den gamle Hovseterklubben for, der han vanket i mange år, og hvor han og kompiser fikk muligheten til å dyrke musikken sin.

Hovseterklubben er jo også stedet som har vært viktig for utviklingen av noen av de store artistene vi har, som Raga Rockers, Karpe og nettopp Felbergs gruppe, We.



Felberg tror at det i fremtiden også vil være ønske og behov blant ungdommen for et skikkelig øvingslokale, for alt fra band til sangkor.

