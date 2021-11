Flere henvendte seg lørdag til Akersposten, for å vite årsaken til de voldsomme rystelsene i området rundt vannbehandlingsanlegget på Husebye.

Publisert: 22.11.2021 kl 12:20

HUSEBY: Det var mange som reagerte på den salven som ble fyrt av tidlig lørdag formiddag.

Les saken: «Rystelsene var merkbare på et langt større område og var kraftigere enn det som er vanlig»

Vann- og avløpsetaten har på facebooksiden til "Ny vannforsyning Oslo" lagt ut følgende forklaring:

Lørdag 20. november klokken 09:39 ble det avfyrt en tunnelsalve inne i tunnelanlegget ved Husebyjordet som forårsaket store vibrasjoner i nærområdet. En normal salve er oppdelt i tidsintervaller som fordeler ladningen utover et større tidsrom. Dette gjør at vibrasjoner reduseres, og blir mindre merkbare. På dette prosjektet benyttes det tennsystem som programmerer tidsintervall elektronisk som er regnet som det sikreste på markedet. For den aktuelle sprengningen skjedde det dessverre en feil i programmeringen i systemet, som førte til at salven ble detonert i løpet av et kortere tidsintervall enn det som er vanlig. Feilen er avdekket sammen leverandør av systemet. Nødvendige tiltak for at dette ikke skal skje igjen er iverksatt sammen med leverandør av programvaren. Hendelsen er varslet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt med en av våre bydelskoordinatorer. Vi vil starte opp sprengningene igjen i løpet av dagen. Naboer som er påmeldt SMS-varsling vil motta varsel som vanlig.

