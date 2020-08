Det nærmer seg siste bad på denne stranden

Badesesongen nærmer seg slutten og snart er store deler av Sollerudstranda okkupert av rigg- og anleggsområde.

Publisert: 10.08.2020 kl 15:45

SOLLERUDSTRANDA: Det nærmer seg deadline for Sollerudstranda. Denne sommeren angir slutten for yrende badeliv i det populære friområdet for noen år fremover. Fra neste sommer er det anleggsmaskiner, sprengning, transportbånd, nye brygger og lektere som vil dominere området. Hva er så foreløpig status for det planlagte arbeidet?

- Siste status er at fylkesmannen er ferdig med sin behandling av klagene på prosjektets reguleringsplan, og klagene har ikke fått medhold. Når nødvendige tillatelser er på plass, vil det neste som skjer være kontraktsignering med Skanska Norge som skal utføre anleggsarbeidet. Når kontrakten er signert, vil Skanska lage en fremdriftsplan for hvordan de skal utføre arbeidet på Sollerud. Når denne planen foreligger får vi et mer detaljert bilde av tidslinjen for anleggsarbeidet, sier Markus Holmemo

Bydelskoordinator Ullern for Vann- og avløpsetaten.

- Per nå anslår vi at sprengningsarbeidet vil starte opp i våren 2021, med en periode i forkant av dette der det etableres riggområde, fortsetter Holmemo.

- Når kan man forvente at Sollerudstranda blir satt i stand igjen, hvor alle spor etter anleggsarbeidet er fjernet.

- Når det gjelder sluttdato for arbeidet på Sollerudstranda vil uttesting, igangkjøring og nedrigging skje fra 2027, sier Holmemo.

