– Det mest ekstreme jeg har sett her

Det er kanskje like greit at det har regnet fra seg for en stund, for i Sørkedalen er det nå helt fullt av vann!

Publisert: 02.11.2020 kl 17:20

SØRKEDALEN: Akersposten fikk mandag morgen tips fra en leser om at Sørkedalselva har rent over sine bredder både her og der – etter de siste dagers og ukers store nedbørsmengder.

Helgen var ikke noe unntak, det regnet jevnt og trutt, og nå har sørkedølene rett og slett fått litt mindre plass å boltre seg på. Sørkedalselva har tatt seg til rette både her og der, og på vår ferd innover i dalen kommer vi først over fotballbanene på Zinober, akkurat der Sørkedalselva krysser under Sørkedalsveien og slynger seg rundt fotballbanene og videre ned mot Bogstadvannet.

Her er det riktignok ikke uvanlig at elva bruker litt ekstra plass, men denne formiddagen er både fotballbaner og turveier en eneste stor innsjø. Langt der ute i vannet kan man se skiltet som viser at man er på turveien rundt Bogstadvannet, men for å komme dit, må man svømme.



Enda lenger ut i vannet ser man målene som viser at man er på en fotballbane, men vannet rekker halvveis opp til tverrliggeren på de fleste av dem.

Her er fotballsesongen over, for å si det forsiktig.

Når vi står der og lar oss fascinere av vannmassene, kommer en kar kjørende. Han forteller at han har rafting som hobby, så han er rett og slett ute og sjekker om det er nettopp i dag han skal ta frem kanoen. Han tipser om at det sikkert er bra trøkk der Langlielva og Heggelielva møtes og danner Sørkedalselva.



Dermed går turen dit, ikke langt fra Sørkedalen skole. Og han har rett. Det er frisk føriing i elva! Noen minutter senere dukker mannen opp der også, og han smiler når han ser vannmengdene.

– Kategori fire, sier han. – Vanligvis er det bare kategori én eller to her.

Vi skjønner at han snakker om vanskelighetsgrad for den som måtte være så dristig at han satte seg i en kano og satte utfor her. Vi ønsker ham lykke til med prosjektet.

– Jeg tror det blir hjelm i dag, sier han.

Vi kjører Zinoberveien sydover igjen – for å se hvordan Sørkedalsveien breier seg i terrenget. Flere steder flyter den som små innsjøer helt inntil veien, selv om elven egentlig går både 50, 100 og 150 meter unna.

(Saken fortsetter under bildet.)



Vi passerer Hadeland gård, og kommer ned på Hadelandsmyra, og navnet er nok ikke tilfeldig, for der ble det brått stopp. I minst et par hundre meter ligger veien under vann, så her gjelder det bare å forevige øyeblikket og snu.



Vi passerer på vei innover igjen på Sørkedalsveien stoppestedet Bakk, der Sørkedalselva igjen viser seg fra sin bredeste side. Her har den fylt store deler av et jorde, og vannet skvulper helt inntil Sørkedalsveien. På broen over mot Wyllerløypa renner vannet i flere titallsmeter på hver side av det vanlige elveløpet. Loe Rørprodukter har fått store deler av sin store parkeringsplass fylt med vann,

På broen møter vi en sørkedøl på tur med hundene sine. Hun er ute for å se på vannføringen og kan fortelle at hun ikke har sett vannet så høyt på de årene hun har bodd der.

– Det er det mest ekstreme jeg har sett her, sier hun og peker ned mot gangbroen som nesten ligger ned mot vannflaten.

– Den er vanligvis langt over elva. Det er spennende med natur, sier kvinnen, før hun og hundene rusler videre.

Spennende er det, i hvert fall så lenge vannmassene ikke lager store skader.

På vei ut av vakre Sørkedalen kommer vi til å tenke på Brødrene Dal, som på Elvegris padlet i vei innover nettopp Sørkedalselva i sin jakt på professor Drøvel. Elva het ikke Sørkedalselva, men derimot Overfloden. Et godt navn akkurat denne mandagen.

