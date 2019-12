– Det har vært en fantastisk reise, og lille meg har gjort det bra

– Det handler alltid om interiør, men det er hjemmet mitt, så jeg tar jo følgerne litt med inn i livet mitt også, sier Marianne Haga Kinder. I 2008 laget hun bloggen som skulle bli starten på et eventyr, som i dag har gitt henne nærmere 160.000 følgere på Instagram.

Publisert: 21.12.2019 kl 12:35

ULLERN: – Det har vært litt av en reise, sier Marianne, som har bodd på Ullern siden 2013.

– Da vi flyttet til Ullern, begynte vi en totalrenovering. Det syntes følgerne mine var spennende, sier hun.

Spennende hotellprosjekter

Det var da hun jobbet som ung lærling på Royal Christiania hotell en gang på 1990-tallet, Marianne Haga Kinders karriere i hotellbransjen skulle få en oppsving. Inn i resepsjonen kom en mann inn og sa at han var i ferd med å etablere det som skulle bli Norges største hotellkjede.

– Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å jobbe med denne mannen, at jeg måtte få meg en jobb på hovedkontoret i Vika, sier hun.

Mannen var Petter Stordalen, og jobb på hovedkontoret, det klarte hun å skaffe seg. Den første store oppgaven var som salgs- og markedssjef på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen, allerede før hovedflyplassen sto klar. Hun forteller om en spennende tid, der hun kjørte folk på visninger på et uåpnet hotell og en uåpnet flyplass.

Noe mindre spennende var ikke det neste steget i hotellkarrieren. Det var på Hurum-landet, nettopp der det ikke ble hovedflyplass.

– Det var i 2003, da Norges første spahotell skulle åpnes. Ordet spa fantes omtrent ikke i det norske språk, og min jobb var å lære det norske folk hva spahotell var. Her fikk jeg jobbe mye med PR-byråer, og vi var tidlig ute med sosiale medier, sier Marianne, før hun forteller at ferden så gikk videre til etableringen av spa-resort i Kragerø.



Det siste store hotellprosjektet hun var med på, var det som skulle bli et ledende ski- og spahotell, nemlig på Norefjell. Med 1900 senger og finanskrise-tider var dette et krevende prosjekt, men spennende å være med på. Marianne Hage Kinder var blant annet ansvarlig for den store åpningsfesten, hun satt i ledergruppen, og hun jobbet blant annet tett med Vigdis Apeland Bergh, som var interiørarkitekten.

– Se på fargevalget hennes, allerede i 2008, sier hun og viser til det solide, mørke og elegante. «Alt» hadde da vært hvitt i mange år, men på Norefjell Ski og Spa gikk de en helt annen vei. Ettertiden har vist at Apeland Bergh var svært tidlig ute med en trend som fremdeles sprer om seg.

Interiørinteressen

Interiør og design har hun alltid hatt stor sans for.

– Jeg er født med den interessen. Jeg husker fremdeles lykken over IKEA-katalogen i postkassen, fersk fra trykkeriet. Jeg leste også hver eneste utgave av Bonytt, som andre leste Donald-blader, smiler hun.



Etter Norefjell dreiet karrieren hennes seg «endelig» i retning interiør. Hun hadde hatt bloggen sin i flere år allerede, da hun i 2012 fikk jobb i Home & Cottage, som ansvarlig for PR og sosiale medier.

– De henvendte seg blant annet til bloggere, og det var litt nytt. De skulle etablere en kjede, og det var spennende med min bakgrunn fra hotellkjede, sier Marianne. – Jeg skulle bygge opp Instagram-kontoen deres, og jeg var med på stylingen til de populære kundemagasinene. Jeg fikk samtidig lov til å jobbe med min egen business.

Måtte ta valget

Det var nettopp den egne businessen som etter hvert ble stadig mer spennende. Hun hadde allerede blitt kåret til årets beste boligblogg i 2011. To bøker hadde hun også gitt ut. Men det var ikke så mye penger i bloggingen ennå.

– Jeg hadde nå et kjent navn i bransjen gjennom bloggen og bøkene, og jeg fikk beskjed fra min kloke mann og flere andre rundt meg om at nå burde jeg ta et valg. Jeg var såpass trygg på at jeg kunne stå på egne bein, at jeg valgte det. Og det har jeg gjort siden.



– Det har vært en fantastisk reise, og lille meg har gjort det bra, sier Marianne stolt.

Økonomisk trygghet

Den klassiske bloggen hennes, Marianne Haga Kinder, har vært viktig lenge, men etter hvert har Instagram tatt over som hennes hovedkanal. Marianne kan stolt vise til mer enn 158.000 følgere på kontoen Inspirasjonsguidennorge. Her deler hun villig av sine ideer og viser frem interiør fra eget hjem, og hun legger heller ikke skjul på at hun samarbeider med flere leverandører og firmaer.

– Jeg livnærer meg at jeg har en grunnmur av større og mindre firmaer som jeg jobber med. Jeg jobber med foto og styling og med sosiale medier for noen større bedrifter. Det gjør at jeg har en økonomisk trygghet, sier hun. – Men jeg er trofast mot konseptet mitt hele tiden. Jeg tør å stå for det. Alt må passe inn med min stil.

Marianne forteller at det gjerne blitt litt reise, mote og livsstil blandet inn, men grunnkjernen er alltid interiør og design.

– I mars arrangerer jeg Gullfjæren Interiør Awards, sammen med Franciska Munck-Johansen for tredje gang sier hun entusiastisk. – Det er det største eventet for dem som gjør det bra innen interiør i sosiale medier, primært på Instagram. Der er det 13 kategorier, som årets hytte, årets stue og mye mer. Utdelingen er på Hotel Continental.

Marianne finner du på bloggen "Marianne Haga Kinder", på Instagram-kontoen "Inspirasjonsguidennorge". Nylig startet hun også egen kanal på Youtube.



Julaften-tips

Når Akersposten snakker med gründeren og interiør-guruen, er det bare noen dager til jul, og den store julemiddagen er rett rundt hjørnet. Vi ber henne gi Akerspostens lesere noe enkle tips til hvordan bordet kan se ut på den store dagen.

Det får vi. Her er Marianne Haga Kinders tips:



For å vise gjestene at du setter pris på dem er det alltid hyggelig å gjøre litt ekstra ut av borddekkingen. Her kommer noen gode tips til deg:

Tenk tema for julebordet. Skal det være Glam, naturlig, klassisk, White Christmas eller kanskje retro? Fargene du velger er med på å definere stilen. Jeg tenker alltid lagvis når jeg dekker bordet. Det første elementet som må på plass er duken. Den setter på en måte standarden for resten av bordet. Til jul liker jeg å bruke nystrøket damask. Det neste laget består av tallerkner, bestikk og glass. Jeg bruker alltid minst to glass på bordet (det ene til vann). Du kan også gjerne bruke en dekketallerken for å tilføre borddekkingen det lille ekstra. Om du ikke har like glass er det bare lekkert å blande. Selv liker jeg utrolig godt krystall på festbordet. Så kommer det siste «laget». Servietter, bordkort og bordpynt. Til jul er det finest med stoffservietter som du pynter med blomster, julepynt eller noe annet personlig. Bordpynten legger jeg alltid som en «løper» på midten av bordet. På julebordet er det lekkert med masse grønt, f.eks grener med granbar og kongler. Legg gjerne en lysslynge inni grenene og sett deretter på lysestaker og små lysglass i ulike høyder som gir liv til bordet. Dersom du ønsker et renere og mer klassisk uttrykk kan det være fint å dekorere bordet med blomster i små vaser kombinert med julekuler eller annen julepynt.

