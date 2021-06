– Vi hadde lyst til å lage en slags hyllest, der vi takker for innsatsen ungdommen har gjort. De er på ingen måte glemt under korona-pandemien, sier kommunikasjonsrådgiver Siri Dobloug i Bydel Ullern.

Publisert: 19.06.2021 kl 10:19

BYDEL ULLERN: I en video som ble publisert på Facebook denne uken, snakker tre Ullern-ungdommer om korona-pandemien. De tre er Michael Bakler (18), Madeleine Backer Eng (18) og Angelos Vaxevanidis (16).

«Det har vært dager da jeg har grått når jeg har stått opp. Når det går opp for deg at også denne uken er det hjemmeskole.»



Slik åpner Madeleine filmen, og de tre fokuserer på hvordan det siste året har vært, at pandemien går utover det sosiale og den psykiske helsen, men at det også er andre som har hatt det vanskelig.

Har ofret mye

Opptakene i den korte filmen er gjort på flere av stedene der mange ungdommer har oppholdt seg under pandemien, som på Sollerudstranda, Lysaker Brygge, CC Vest, Paradisbukta på Bygdøy, Lilleaker og Stoppestedet.

– Vi vet at ungdommene har ofret ekstremt mye i året som er gått. Samtidig var det viktig for oss å minne om at smittevern fremdeles er viktig og at det ikke er over ennå, sier Siri Dobloug, som har vært prosjektleder for filmen, som er produsert av Nucleus for bydelen.



Du finner filmen på Bydel Ullerns Facebook-side.