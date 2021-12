Når man i løpet av et år serverer over 100.000 kopper kaffe, så er det vel et signal om at man har gjort noe riktig her i livet som selvstendig næringsdrivende. Heidi Venemyr medgir da også at det er stor stas å være innehaver av Grønn – et svært aktivt møtested for folk på Lilleaker og resten av Ullern.

Publisert: 28.12.2021 kl 09:55

LILLEAKER: Eventyret Grønn startet i november 2002.

– For dette er vel et eventyr, Heidi?

– Jo, det kan man vel nesten si. I et hvert fall trodde jeg absolutt ikke at jeg skulle være her 20 år etter at det startet i 2002. Jeg så for meg en 5-6 år, og at jeg deretter ville gjøre noe annet. Men slik ble det ikke. Det har bare vokst og vokst, og i 2020 nådde vi 25 millioner i omsetning, sier hun.

– Under pandemien har vi faktisk hatt en økning på 30 prosent. Og så må jeg få lov å si: Det er stadig like moro å være her! Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger fra våre kunder, og blant dem er det en lang rekke stamgjester. Jeg må også få si at vi har en flott gjeng ansatte – 15 i tallet, som har vært her lenge. De kan jobben sin, kjenner kundene godt og yter god service.

– Hva er hemmeligheten?

– Ingen hemmeligheter her, men vi har truffet med vårt konsept – som i bunn og grunn har vært å skape et møtested lokalt. Jeg bodde selv på Lilleaker da jeg begynte å sondere mulighetene for å starte opp mitt eget. Jeg savnet selv et slikt sted. Vi hadde kun et kjøpesenter, men ikke et typisk lavterskeltilbud hvor man kunne komme innom for en kaffe og litt mat, og treffe kjente fra nærmiljøet.

– Hvorfor nettopp her i Lilleaker sentrum?

– Det var jo her vi så den beste beliggenheten, og da lokalet til banken ble ledig, slo vi til. Lokaliseringen er jo svært viktig, i tillegg til at man også har muligheter for parkering. Det er nemlig slik at vi har faste gjester som kommer langveisfra – altså ikke i nasjonal målestokk, men lenger unna enn Lilleaker. Det kan gjerne være folk som er på tur i området, kanskje skal de til CC Vest eller andre steder og stikker gjerne innom oss for en lunsj. Og vi har gjester i alle aldre, sier hun.

Grønn er likevel mer enn bare kaffe og sandwich. Det er også en butikk med en delikatesse-avdeling, og fremstår dermed som et konsept som skiller seg litt ut.

– Ja, vi ønsker å tilby våre kunder noe de helst ikke finner andre steder. Vi har gode kontakter også utenfor Norges grenser, så vi har tilgang til produkter og spesialiteter som vi til en viss grad kan være alene om. Jeg forsøker å besøke messer og forbindelser ute i den store verden for å finne interessante produkter. Dessverre har det blitt noe mindre av dette i det siste med pandemien hengende over oss – men jeg håper og tror kundene våre stadig finner spennende ting på Grønn, sier Heidi Venemyr.