- Det handler om glede, kjærlighet og ikke minst håp

Og det handler om at noen skaper noe for mange. Det er Ullern frivilligsentral et bevis på

Publisert: 16.12.2020 kl 18:01

HOFF: Tirsdag denne uken var det utdeling av presanger utenfor Ullern Frivilligsentral, kombinert med bålpanne, risgrøt, gløgg og saft. Det var mange «julenisser» som var involvert i forbidelse med gaveutdelingen.

Et annerledes juletre

- Det var flyktningfamilier som sto i sentrum for dagens pakkeutdeling. 30 familier med over 60 barn var invitert, forteller daglig leder ved Ullern Frivilligsentral, Esther Marie Lier.

At julegavene når de rette mottakerne er ideen med juletreet sin fortjeneste.

- Juletreet var ikke pyntet på vanlig måte, det var blitt et julegavetre. I samarbeid med Møller Eiendom ble et juletre satt opp på Harbitz Torg. I stedet for julepynt, ble det festet lapper, hvor det for eksempel sto «Gutt 3 år» eller «Jente 12 år». Dermed kunne de som ville gi en gave, ta med seg lappen og finne en presang til rett barn. Vi oppfordret til at det måtte være snakk om noe som er pent brukt eller nytt, sier Lier, som kan fortelle at givergleden har vært stor.

Strømmet til med gaver

Det kan primus motor for arrangementet, Irene Schmeling, skrive under på.

- Privatpersoner og næringsliv har stilt opp så det virkelig monner. Først og fremst var det ideen med juletreet på Harbitz Torg som Møller Eiendom kom med, som gjorde at aksjonen ble så vellykket. Det strømmet til med gaver og mange hang opp lappene på nytt, slik at vi igjen fikk gaver til for eksempel «Gutt tre år». Vi oppfordret til å gi aktivitetsgaver, i og med at så mange må være mye inne denne julen. Det er utrolig mye fint som har kommet inn. Vi sjekker jo alle gavene før de blir gitt videre, sier Schmeling.

Saken fortsetter under bildene

FANTASTISK: Iren Schmeling samler inn pakkene som bugner under juletreet på Harbitz Torg.

Det var mange familier som kom til tirsdagens arrangement.

- Det er viktig å understreke at vi i den forbindelse hadde et strengt smittevernregime. De som sto samlet og snakket med mindre enn en meters avstand, tilhørte samme kohort/familie. Vi passet å minne alle på smittevernreglene, i tillegg til at vi i forbindelse med julegavene delte ut smittevernutstyr. Dette la ingen demper på julestemningen, med mange barn som gledet seg over arrangementet denne ettermiddagen. Alle koste seg med gaver, risgrøt og gløgg og en god samtale.

JULEGLADE: Store og små koste seg på frivilligsentralens arrangement. Foto: Inger Schmeling

Flere får julegaver

Hva så med alle julegavene som ble til overs?

- Det er ingen julegaver som blir til overs. Gjennom vårt kontaktnett er det mange trengende familier i bydelen som får julegaver i år, takket være den store givergleden. Det gir også håp i denne vanskelige tiden, hvor mange har det ekstra tøft, sier Schmeling.



Det er Esther Marie Lier enig i.

- Julen handler om glede, kjærlighet og ikke minst håp, som blir reflektert gjennom den store givergleden. Håp er da også en sentral del av julebudskapet, sier Lier.

Begge vil takke alle privatpersoner som har vist noe av det julen består i, å gi av seg selv. Ved siden av har næringslivet bidratt til at innsamlingen har vært en suksess, både i form av arrangement og gaver. Blant disse er Møller Eiendom, Gjensidigestiftelsens juleaksjon (ullklær til barna og kontantkort til matvarer) i samarbeid med Kirkens Bymisjon, klokkeprodusenten Optura AS med Knerten-klokker til barna med flere. I tillegg har bydelen med BUA og Oslohjelpen vært viktige støttespillere.

Følg Akersposten på Facebook