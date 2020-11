Igjen rammes restauranter i Oslo av nye koronarestriksjoner – og denne gangen kanskje verre enn i våres med en tilstundende julefeiring, som er bransjens viktigste periode. Det er ingen påbud om å stenge, men man får full skjenkestopp, noe som rammer hardt. Det innebærer for eksempel at tradisjonsrike Bakkekroen stenger sine dører fra tirsdag 10. november, mens Kaktus på Lilleaker velger å holde åpent med redusert drift.

Publisert: 09.11.2020 kl 17:30

SMESTAD/LILLEAKER: Restauranten melder at de vurderte å holde åpent, men at det ikke vil være økonomisk forsvarlig.

– Dette er en veldig tøff periode for oss, men vi håper å kunne åpne dørene igjen etter tre uker, heter det i en melding fra Bakkekroen.



Stenge gjør også den relativt nyåpnede restauranten Flatbread Factory på CC Vest. For dem kommer selvsagt de nye restriksjonene spesielt uheldig som en helt ny aktør.

En som ikke stenger, er populære Kaktus i Lilleakerveien, men de tilpasser seg situasjonen. Innehaver Hasan Kocakulak sier:

– Vi permitterer fire av våre ansatte 100 prosent og resten 60 prosent. Vi vil holde åpent fra 15 til 19 for middagsgjester og for take away – rett og slett som et tilbud til våre faste gjester, og for å hjulene noenlunde i gang selv om vi ikke tjener penger, sier Kocakulak og legger til: – Det var ikke akkurat dette vi trengte nå. Vi hadde jo håpet at ting skulle normalisere seg slik at vi kunne få en god høst og tilnærmet normal julebordtid. Nå ryker det, og dermed må vi bare håpe vi kan klare oss gjennom denne tiden. Det handler om å overleve nå, sier Hasan.

Her er tiltakene som gjelder fra tirsdag i Oslo

Mats & Martin på CC Vest stenger foreløpig ikke. Det gjør heller ikke serveringsstedene i Karenslyst allé på Skøyen, så vidt Akersposten erfarer. Men det er nok slik at noen sitter på gjerdet og ser an situasjonen.



Alle krysser de fingre for at situasjonen bedrer seg, slik at man kan redde noe av førjulstiden.

I Bærum, rett på andre siden av Lysakerelva er situasjonen annerledes. Der er det ikke innført skjenkestopp, noe som gjør Hasan Kocakulak på Kaktus ekstra fortvilet.

– Ja, det er jo bare noen meter fra oss og over til Bærum. Så det svir ekstra , sier Hasan. – Våre kunder har jo lett tilgang til et glass vin rett i nærheten.