– Det gleder oss at vi i det hele tatt kan ønske noen velkommen

Du MÅ ikke ha sesongkort for å være sikret å komme inn på Røa-kamp i sommer, men det kan være en fordel. Det er nemlig stopp på 200 mennesker. Snart er det sesongstart!

Publisert: 26.06.2020 kl 13:45

RØA: Korona-restriksjonene setter sine begrensninger også når Toppserien endelig blåses i gang 4. juli. Da spiller Røa sin første seriekamp hjemme på Røabanen mot Arna-Bjørnar.

Tilskuersnittet til Røa-damene ligger godt over 200. Noen av kampene, som mot byrival Vålerenga og LSK, blir gjerne sett av mellom 400 og 600 tilskuere. Derfor må det nå legges en plan for hvem som skal få oppleve live Toppserie-fotball på Røabanen.

Uvissheter

Nei, det må man ikke. Men med restriksjonene på 200 vil sesongkortinnehavere ha prioritet

– Uvisshetene rundt 2020-sesongen har vært mange. Vi hadde enorme planer for 2020-sesongen på publikumsfronten, etter to sesonger med sterk vekst i tilskuertall, skyhøyt engasjement på sosiale medier og en rekke interessante og gøyale arrangementer, sier markeds- og mediasjef i Røa fotball elite, Erik Olsson.

– Med koronapandemien er det klart at det måtte bli endringer på disse planene. Og til tross for at det per dags dato kun er tillatt med 200 tilskuere på tribunene, gleder det oss at vi i det hele tatt kan ønske noen velkommen, sier han.



– Hvordan vil dere gjøre det i praksis?



– Med begrensninger på antall tilskuere vil sesongkortinnehavere få prioritert inngang hvis interessen rundt kampene er ekstra høy. Kjøpet av et sesongkort garanterer deg dermed inngang på Røabanen for årets kamper, sier Olsson.

Det innebærer dog ikke at du må være innehaver av et sesongkort for å se Røa i år.

– Vi vil selge digitale kampbilletter via TicketCo før alle kampene og på stadion, sier han.

Sesongkortinntektene er imidlertid ekstra viktige i et spesielt år for fotballagene.

– Inntektene er viktige for at vi kan drive toppfotballen på Røa videre, og vi trenger all den fysiske og økonomiske støtten vi kan få, sier han.



Seriestart neste uke

Nå gleder Olsson og resten av Røa fotball elite seg til at Toppserien endelig kommer i gang.

– Vi gleder oss til å ønske Røa-publikummet velkommen på kamp. Første seriekamp er rett rundt hjørnet, med avspark lørdag 4. juli kl. 11.30.

PS! Merk klokkeslettet!

