– Det gikk jo veldig bra. Vi har vært litt småbekymret!

Rett før vinterferien kjøpte familien nytt hus. Lite visste de om den helt spesielle våren vi skulle gå i møte. Derfor var de svært spente på hvordan det skulle gå med salget av rekkehus-boligen på Ullern.

BJØRNSLETTA: – De siste dagene før visning var det ganske høy puls – og vi slet litt med nattesøvnen, sier Tarjei Lægreid.

Familien skulle selge boligen i Bjørnerabben på Bjørnsletta, etter at de hadde kjøpt sitt nye hus i midten av februar.

De siste par månedenes korona-pandemi har snudd opp-ned på mye, og boligmarkedet har også blitt påvirket.



– Det føles jo litt mer usikkert med markedet nå, og vi vurderte jo om det var lurt å sitte på boligen en stund, sier han.

Lang visning

Men det gjorde de ikke. Med hjelp fra eiendomsmegler Helene Solberg i DNB Eiendom Skøyen la de rekkehusboligen ut for salg, og det viste seg raskt å være interesse.

– Det merket vi tidlig. Vi hadde flere forhåndsvisninger, og det var mange som meldte seg på visningen. Det kom også flere uanmeldte på visningen, sier Solberg.



Visningen var mandag denne uken, på andre påskedag. Og det ble en lang visning!

– Det kom mer enn 30 på visning, og vi måtte ha en køordning. Det fungerte veldig fint. Folk var veldig forståelsesfulle for at de måtte vente litt, sier megleren, som sier hun er positivt overrasket over interessen for boligen som hadde en prisantydning på 9,5 millioner kroner.

– En slik bolig er jo ganske lettsolgt, men slik det har vært de siste ukene, ble jeg likevel positivt overrasket, sier hun.



Det ble en budrunde, og prisen endte på 9,7 millioner kroner, altså 200.000 over antydningen.

Bjørnerabben 11 på Bjørnsletta.

Populært område

– Dette er jo et veldig populært område, og jeg kan ikke huske at noe har ligget i lang tid her før det blir solgt. Men det er sikkert mange som nå sitter på gjerdet, så vi er veldig glade for at det gikk så bra, sier Tarjei Lægreid etter at salget var et faktum onsdag.

– Vi sov veldig godt i natt, sier han.



