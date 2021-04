Det går mot rivning

Flere har tatt til orde for å beholde hele eller deler av kraftlinjen Ultvedt-Smestad, som Statnett søker rives. Nå har byrådet konkludert.

Publisert: 18.04.2021 kl 13:22

ULLERN/VESTRE AKER: Statnett har søkt NVE om å rive kraftlinjen fra Smestad transformatorstasjon på Montebello til Ultvedt på Ringerike. Mange så nok for seg at det ikke ville bli noe oppstuss rundt det å rive en kraftlinje som ikke har vært i bruk og som ikke inngår i planene for fremtidens kraftforsyning til Oslo. Mange i området rundt Mærradalen/Hovseterdalen så med glede frem til en slik løsning.

Ville bevare hele linjen

Noen og enhver fikk kaffen i halsen, da Viken Fylkeskommune ga innspill på at Ultvedt-Smestad ledningen har nasjonal verdi og ba om at dette kulturminnet blir bevart for ettertiden og at rivesøknaden ikke imøtekommes. Dette ble sterkt imøtegått av Statnett, som påpekte at rehabilitering og vedlikehold ville koste like mye som å bygge en ny kraftledning. Dessuten vil rivning frigjøre naturområder, samtidig som boligområder ikke lenger vil være berørt gjennom rivning.

Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune var også i den første høringsrunden innstilt på å bevare enkeltmaster og enkeltanlegg inn mot Smestad transformatorstasjon. Blant disse var de såkalte englemastene fra Bogstad gård og videre utover retning Ringerike. Byantikvaren mente at det var viktig å bevare noen av mastene/englemastene rundt Bogstad gård og enkelte fundamenter i nærheten av Smestad transformatorstasjon. Plan- og bygningsetaten var også åpen for dette. Bydel Vestre Aker har bedt om at linjen rives i sin helhet.

Konklusjon

I den siste høringsrunden har byrådsavdeling for byutvikling snudd og går inn for å fjerne alle spor etter kraftlinjen:

Oslo kommune vektlegger hensyn til kulturminneverdiene ved Bogstad gård samt naturmiljøet, friluftslivet og beboernei området og anbefaler på denne bakgrunn at det ikke tas vare på verken englemaster i Oslos del av Marka eller fundamenter i Hovseterdalen/Mærradalen. Kommunen støtter imidlertid forslaget fra bydelen om et informasjonsskilt lokalisert på egnet sted som formidler dette anleggets historie. Skulle NVE komme til en annen konklusjon, er Oslo kommunes sekundære anbefaling at bevaringen begrenses til de tre mastene fra Wyllerløypa og sørover (314 –316) der skjøtselen av den tidligere kraftgaten kan begrenses til å holde toppen av mastene synligefra mast til mast.Det måsikres at fremtidig drift, vedlikehold og formidling knyttet til elementer som bevares blir ivaretatt i vilkårene for konsesjonen. Fjerning av master og fundamenter må gjøres på mest mulig skånsom måte for naturmiljøet rundt og bes gjennomført i samråd med Bymiljøetaten.

