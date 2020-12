«Det finnes ikke usynlige barn. Men det finnes voksne som ikke kan se.»

Jeg hadde en nagende mistanke om at noe var galt, men det er vanskelig å blande seg. Det kan koste dyrt. Brudd i relasjonen. Sinne. Hat. Uforutsigbarhet. Er det verdt risikoen?

Publisert: 21.12.2020 kl 15:36

Det finnes ikke usynlige barn. Men lyden av unge stemmer er erstattet av mer stillhet under den sosiale nedstengingen. Inntil Raymond Johansen sier det er greit at alle kan komme tilbake til de ulike fritidsaktivitetene.



Heldigvis lettet Oslo kommune noe på nedstengningen ved å gi fritidsklubbene anledning til å gi ungdommer et tilbud med inntil 20 om gangen. For mange unge liv er nettopp fritidsklubbene et viktig holdepunkt i livet.

«Det verste er ikke det mamma og stefaren min gjorde. Det vondeste er alle de som visste og ikke gjorde noe.»

Ordene traff nerver. Det var som om pusten ikke lenger nådde helt ned. Eller opp. Stemmen forteller meg i dag at hjelpen fra barnevernet kom for sent.

Men Raymond Johansens sosiale nedstengning er ikke skyld i at det er barn i Norge som lider. Heller ikke barnevernstjenesten har skyld i dette. Når den vonde sannheten først når frem til de som kan gjøre noe med det, har det ofte gått lang tid.

Under et intervju tidligere i høst ble jeg kjent med oppveksten til en mann. Elleve dommer farger livet hans, og det er som om det definerer han. Men hans tosifrede antall dommer sier lite. De forteller ikke om at han som ung aldri fortalte noe med ord. Selv om han var redd hver dag. Dommene sier ingenting om en ung sjel som har blitt herja som menneske. Om hvordan det er å ha det forferdelig vondt.

Historien hans er et vitnesbyrd om de krefter i kroppen og i psyken som kan iverksettes under gitte omstendigheter. Hvordan noen får sitt eget følelsesliv ødelagt. Om hvorfor sinne oppstår.

Fra den dagen stefaren slo moren hans for første gang, gikk han med en konstant frykt. Utapå var alt bra, men inni var det kaos.

Lite opprører oss mer enn å høre om barn som lider. Om barn som blir slått. Om den gruvekkende ondskapen i seksuelle overgrep. Foreldrenes rusbruk. Om opprullingen av ulike pedofile nettverk med lange forgreninger. De som får oss alle til å grøsse. Vi reagerer med avsky, rister på hodet og er dypt forferdet. Men hva så?

Vi må erkjenne at flere barn på hver eneste skole i hele Norge bærer på fryktelige hemmeligheter som overskygger alt annet og som hindrer læring. Gjerningspersonene er fra alle samfunnslag. De er både kvinner og menn, og overgrepene blir gjerne bagatellisert av overgriperne.

Mange historier er forbausende like. De handler om svik fra de nærmeste. Videre handler historiene deres om lærere, naboer, barnevern. Politi. Helsepersonell. De som aldri stilte det riktige spørsmålet. Som ikke var tålmodige nok. Som ikke tolket det barna forsøkte å fortelle. Deretter gikk årene. Historiene varierer. Noen havner i psykiatrien, på institusjon, i fengsel. Heller ikke her blir skjebnene alltid fanget opp.

Symptomene er tause rop om hjelp. Symptomene må betraktes som en naturlig reaksjon på noe eller noen. Men altfor mange av oss er «døve» og ser bort. Vi reagerer ikke. Vi vil nødig stikke den norske nesen vår bort i nabofamiliens liv.

Mannen fra intervjuet i høst lærte meg noe viktig. Se aldri bort. Vi som samfunn må erkjenne, og orke, å ta innover oss problemet. Og deretter gripe inn. Vi må bry oss om nabobarnet bak lukkede dører. Vi må melde ifra når noen er i nød.

«Det finnes ikke usynlige barn. Men det finnes voksne som ikke kan se.»

Hanne-Karine Sperre

journalist