«Det finnes hjelp å få!»

Mange barn har det vanskelig i vår by nå. Det er mange barn som føler seg ensomme, som ikke har noen å snakke med, som savner læreren sin, barnehagen sin, vennene sine. Mange savner å ha noe å drive med på fritida.

Vi vet også at det allerede før koronaen var mange tusen barn som hadde det veldig vanskelig hjemme, akkurat der de nå tvinges til å oppholde seg mye av tida.



Familie er ikke alltid så greit, og for noen er familien faktisk veldig vond å være sammen med. Mange foreldre har det tøft, og det er lett at det går utover barna. Spesielt hvis familien lever i en veldig stressende livssituasjon, med økonomiske problemer, liten plass, helseproblemer og kanskje også rusproblemer.

Mange barn opplever å bli slått eller straffet, mange kjeftes utrolig mye på, så mye at det går utover helsa. Noen barn får ikke bestemme over kroppen sin sjøl, men opplever at voksne eller større ungdommer misbruker dem seksuelt. Det her er opplevelser som det ofte ikke snakkes så mye om, men det må vi gjøre! For vi vet at det gjelder mange, og at det får store konsekvenser.

Derfor er det så viktig at alle barn i Oslo har noen som passer på dem utenom familien. Også når det meste er stengt.

Så til deg som nå opplever at det er litt, eller til og med veldig, tøft: Du er ikke alene. Vi er her fortsatt, og vi skal passe på deg.

Nå har vi bedt skolene om å ringe hjem til alle elevene sine, minst to ganger i uka. De skal passe ekstra godt på elever som de er bekymra for. Og de skal lage en Hjertetelefon, et sted du kan ta kontakt hvor det er voksne fra din skole som kan snakke med deg hvis du trenger det. Dette skal alle skoler i Oslo lage, og du skal snart få vite hvordan du får tak i den.

Skolene og barnehagene holder også åpent for dem som allerede får hjelp fra barnevernet, eller som trenger ekstra hjelp og støtte. I tillegg finnes det flere telefoner og chattetjenester som barn kan kontakte, og flere for voksne som trenger hjelp, eller som tenker at barn trenger hjelp.

For eksempel (og husk at du kan være anonym):



*Kors på halsen er Røde Kors sin chat og telefon for barn og ungdom opp til 18 år: korspaahalsen.rodekors.no

Barsnakk.no kan kontaktes ved rus i familien.

Alarmtelefonen, ved alvorlig bekymring for barn unge: ring 116 111.

Foreldresupport 116 123 hvis du er småbarnsforelder og i en krevende situasjon.

Mental Helses hjelpetelefon har også tlf 116 123.

Kirkens SOS: 22 40 00 40.

Til deg som jobber med barn og unge og deres foreldre i Oslo: Mange av dere har ansvar for barn dere er ekstra bekymra for nå. Noen har barn som ringer veldig mye, andre hører dere over hodet ingen ting fra. Barn kan forsøke å fortelle at de har det vanskelig på mange ulike måter. Det gjør meg dypt takknemlig å vite at dere er der, og at dere er årvåkne. Det er viktig å sette ord på magefølelsen, og drøfte bekymringer med en kollega.

Din lokale barnevernstjeneste og Alarmtelefonen 116 111 kan kontaktes, det samme kan Barnehusets tverrfaglige konsultasjonsteam (22 70 56 50) for å få saker drøftet anonymt av kyndige fagfolk innen traumer, vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep.

Til deg som hører eller ser at barn er i en kritisk vanskelig situasjon, pga. foreldres eller andre nærståendes rus, vold, psykiske problemer eller seksuelle overgrep: Meld fra! Hvis barn er i fare, har vi alle en plikt til å avverge, korona eller ikke. Offentlig ansatte har fortsatt meldeplikt til barnevernet ved alvorlig bekymring. I disse dagene og ukene vil barn være ekstra utsatte og sårbare. Da har vi voksne et særlig ansvar.

Kjære Oslo: Ta vare på hverandre. Dette skal vi klare sammen!

Inga Marte Thorkildsen

byråd for oppvekst og kunnskap

