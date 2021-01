«Det er vanskelig å sette ord på inntrykkene»

«Tragedien på Gjerdrum har satt oss på store prøver. Sterke inntrykk og tomhet, men allikevel en stor motivasjon for å bidra slik at alle berørte får et svar,» skriver en av hundeførerne fra Oslo politidistrikt.

Publisert: 04.01.2021 kl 09:45

OSLO/GJERDRUM: På Facebook natt til mandag har Oslo politidistrikt lagt ut et innlegg signert en av hundeførerne som deltar i redningsarbeidet etter raset på Gjerdrum. Både hunder og mennesker utsetter seg for risiko, og noen av hundene har fått skader.